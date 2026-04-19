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Economia | 19-04-2026 10:00

Agrupamento de Escolas Templários recebe Prémios Nacionais de Educação

Agrupamento de Escolas Templários recebe Prémios Nacionais de Educação
Entrega dos galardões teve lugar na Escola Profissional de Aveiro - foto DR
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Companhia de Teatro Templários com o 1.º lugar na categoria “Arte”, e o Projecto “DigiTemplarStory” com o 2.º na categoria “Cultura e Património”.

Pelo segundo ano consecutivo, o Agrupamento de Escolas Templários (AET) foi distinguido pelos Prémios Nacionais de Educação. A Companhia de Teatro Templários (CTT) conquistou o 1.º lugar na categoria “Arte”, enquanto o Projecto “DigiTemplarStory” – plataforma de recursos digitais abertos, de suporte à disciplina “Histórias de Tomar e Tradições” - alcançou o 2.º lugar na categoria “Cultura e Património”.
Os Prémios Nacionais de Educação são um barómetro da excelência educativa em Portugal, distinguindo anualmente municípios, escolas e instituições que demonstram um impacto positivo e transformador na educação do país.
A cerimónia de entrega dos galardões decorreu no passado dia 11 de Abril, na Escola Profissional de Aveiro, onde a Companhia de Teatro Templários foi reconhecida pela sua excelência. O professor António Clemente, recebeu o prémio, acompanhado pela equipa de criativos, tendo expressando a sua gratidão a todos os que contribuíram para o sucesso e ao director do Agrupamento Paulo Macedo, por apoiar, valorizar e proporcionar este trabalho artístico.
A CTT é uma estrutura que nasceu da disciplina de Teatro leccionada durante duas décadas pela Professora Júlia Ceríaco (agora aposentada e voluntária) e evoluiu significativamente com o Plano Nacional das Artes, em 2019. Sob a direcção artística de Maria Morais, a equipa de criativos congrega artistas/professores de artes visuais e performativas (música, teatro e dança), de Português do AET, alunos dos dois Agrupamentos e da Escola Profissional de Tomar, bem como pessoas “anónimas” da comunidade, nomeadamente professores aposentados, membros da Universidade Sénior e cidadãos nacionais e estrangeiros que escolheram Tomar para viver.
O projeto DigiTemplarStory distingue-se pelo seu contributo inovador na valorização da História e do Património de Tomar. Desenvolvido como uma plataforma digital aberta, o projecto reúne recursos educativos diversificados que promovem aprendizagens significativas, aproximando alunos, famílias e comunidade do património local. O DigiTemplarStory foi concebido e é coordenado pelas docentes Alexandra Oliveira e Ana Sirgado, cujo trabalho colaborativo esteve na base do reconhecimento nacional.

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