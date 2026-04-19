Sofia Barreto dirige a Preparação Individualizada da Medicação (PIM) na Farmácia Barreto do Carmo

Sofia Barreto é a farmacêutica responsável pela Preparação Individualizada da Medicação (PIM) na Farmácia Barreto do Carmo, em Almeirim. Este serviço desempenha um papel fundamental na promoção da segurança e adesão à terapêutica medicamentosa, uma vez que organiza os medicamentos por dia e hora de toma em dispositivos selados, evitando esquecimentos, duplicações ou erros.

O projecto de Preparação Individualizada da Medicação da Farmácia Barreto do Carmo, em Almeirim, teve início em 2023, num período ainda marcado pelas consequências da pandemia de COVID-19, que evidenciou a necessidade de soluções mais seguras e eficazes na gestão da medicação, especialmente junto das populações mais vulneráveis.

Numa fase inicial, o serviço arrancou com uma pequena máquina automatizada, com capacidade para cerca de 200 (duzentas) produções semanais, mas o crescimento foi progressivo. Rapidamente surgiram novas instituições interessadas, o que levou a um aumento significativo da procura e à necessidade de reforçar a capacidade produtiva e de investir em melhores condições técnicas.

A farmácia deu então um passo decisivo, passando de um pequeno laboratório para um espaço totalmente renovado e concebido de raiz para responder a uma produção de maior escala. Aquele investimento permitiu não só aumentar a eficiência, mas também garantir elevados padrões de qualidade e segurança em todo o processo.

Actualmente, o serviço abrange mais de 16 instituições e cerca de 600 utentes, reflectindo um crescimento sólido e sustentado. A capacidade produtiva foi igualmente ampliada com a aquisição de novos equipamentos, capazes de ultrapassar as 2000 produções semanais.

Entre as mais recentes inovações destaca-se a introdução de tecnologia avançada de verificação, que permite fotografar individualmente cada saqueta preparada. Este sistema compara automaticamente os medicamentos com a base de dados, garantindo que cada utente recebe a medicação correcta.

Para além disso, fica registado um histórico detalhado, incluindo informação como o lote e a validade dos medicamentos, reforçando a rastreabilidade e a segurança do processo.

Importa ainda salientar que este serviço está disponível para toda a comunidade. Qualquer pessoa pode aderir à Preparação Individualizada da Medicação, beneficiando de um acompanhamento mais seguro e organizado da sua terapêutica.

Para mais informações, os interessados podem dirigir-se a qualquer farmácia do Grupo Barreto do Carmo, onde terão acesso a esclarecimentos personalizados sobre este serviço.

Este percurso traduz um investimento contínuo e um crescimento significativo, assente na qualidade, na inovação e no compromisso com a saúde da comunidade.

A evolução do serviço de Preparação Individualizada da Medicação na Farmácia Barreto do Carmo é hoje um exemplo claro de como a modernização e a dedicação profissional podem responder de forma eficaz às necessidades reais dos utentes e das instituições.