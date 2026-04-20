AIP leva seis empresas à maior feira agrícola de África

A Associação Industrial Portuguesa (AIP) vai levar seis empresas nacionais ao Salão Internacional de Agricultura de Marrocos, a maior feira agrícola do continente africano, que decorre de 20 a 26 de Abril, em Meknés. A edição deste ano atribuiu a Portugal o estatuto de País de Honra, reforçando a visibilidade das empresas presentes e a projecção da agricultura portuguesa num mercado em crescimento.

A participação integra‑se no projecto Do It Global e envolve as empresas Alfarroxo, Agroges, Carsiva, Carldora, Desidrata/QSaborPortugal e GoodCattle, ligadas à produção e transformação animal, substratos agrícolas, desidratação de frutas e legumes e consultoria especializada. Todas terão stand próprio no Pavilhão de Portugal, que ultrapassa os 400 metros quadrados e acolhe ainda empresas da indústria papeleira e de tecnologias avançadas de rega.

A feira marroquina deverá receber mais de um milhão de visitantes e cerca de 1.500 expositores, números que confirmam a sua importância estratégica para empresas que procuram novos mercados fora da União Europeia.

A AIP sublinha que Marrocos é hoje um destino particularmente atractivo para investimento e exportação, devido à proximidade geográfica, à estabilidade política e económica e a uma população superior a 38 milhões de habitantes. Segundo o Banco Mundial, o país tem a segunda maior economia do Magrebe, com um PIB nominal estimado em 154 mil milhões de euros, posicionando‑se como parceiro relevante para empresas portuguesas que actuam nos sectores agrícola, agro‑industrial e tecnológico.