uma parceria com o Jornal Expresso
20/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Economia | 20-04-2026 15:01

AIP leva seis empresas à maior feira agrícola de África

reuniao trabalho economia feira agricola ilustrativ
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Portugal é País de Honra do Salão Internacional de Agricultura de Marrocos

A Associação Industrial Portuguesa (AIP) vai levar seis empresas nacionais ao Salão Internacional de Agricultura de Marrocos, a maior feira agrícola do continente africano, que decorre de 20 a 26 de Abril, em Meknés. A edição deste ano atribuiu a Portugal o estatuto de País de Honra, reforçando a visibilidade das empresas presentes e a projecção da agricultura portuguesa num mercado em crescimento.
A participação integra‑se no projecto Do It Global e envolve as empresas Alfarroxo, Agroges, Carsiva, Carldora, Desidrata/QSaborPortugal e GoodCattle, ligadas à produção e transformação animal, substratos agrícolas, desidratação de frutas e legumes e consultoria especializada. Todas terão stand próprio no Pavilhão de Portugal, que ultrapassa os 400 metros quadrados e acolhe ainda empresas da indústria papeleira e de tecnologias avançadas de rega.
A feira marroquina deverá receber mais de um milhão de visitantes e cerca de 1.500 expositores, números que confirmam a sua importância estratégica para empresas que procuram novos mercados fora da União Europeia.
A AIP sublinha que Marrocos é hoje um destino particularmente atractivo para investimento e exportação, devido à proximidade geográfica, à estabilidade política e económica e a uma população superior a 38 milhões de habitantes. Segundo o Banco Mundial, o país tem a segunda maior economia do Magrebe, com um PIB nominal estimado em 154 mil milhões de euros, posicionando‑se como parceiro relevante para empresas portuguesas que actuam nos sectores agrícola, agro‑industrial e tecnológico.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Vale Tejo
    15-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região