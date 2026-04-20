Prémio de Agricultura Marquês de Rio Maior atribuído a Luís Vasconcellos e Souza

O IV Prémio Regional de Agricultura Marquês de Rio Maior foi atribuído a Luís Vasconcellos e Souza, numa cerimónia realizada no sábado, 18 de Abril, no salão nobre da Câmara Municipal de Santarém.

O IV Prémio Regional de Agricultura Marquês de Rio Maior foi atribuído a Luís Vasconcellos e Souza, numa cerimónia realizada no sábado, 18 de Abril, no salão nobre da Câmara Municipal de Santarém. O galardão é atribuído pela Real Associação do Ribatejo e tem como objectivo distinguir projectos, agricultores ou empresas agrícolas que se tenham distinguido no ano transacto ou homenagear agricultores que ao longo das suas carreiras tenham contribuído substancialmente para a agricultura no Ribatejo.

“Uma distinção justa a uma figura marcante da agricultura portuguesa, pelo seu contributo decisivo na modernização, organização e valorização do setor, em particular no apoio aos agricultores e à fileira do milho. A agricultura continua a ser um setor estratégico para o país e Santarém afirma-se, uma vez mais, como o coração da agricultura em Portugal”, partilhou o presidente da Câmara de Santarém, João Leite, nas redes sociais.

O engenheiro agrónomo Luís Vasconcellos e Souza foi fundador da Agromais, uma união de cooperativas dos produtores agrícolas da Região do Norte do Vale do Tejo, com sede em Riachos.

