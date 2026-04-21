Turismo do Alentejo e Ribatejo junta operadores para lançar rede de alojamentos literários

A Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo apresentou em Évora o referencial técnico da futura rede de alojamentos literários, um projecto‑piloto que coloca as duas regiões na linha da frente da estratégia nacional para criar hotéis temáticos dedicados à literatura. A iniciativa juntou mais de vinte operadores hoteleiros e marca o arranque formal de um trabalho que pretende ligar alojamento, território e criação literária.

A sessão decorreu no Hotel M’Ar de Ar Aqueduto e teve como objectivo apresentar aos operadores os requisitos e as oportunidades de integração nesta nova rede, pensada para valorizar a identidade cultural do Alentejo e do Ribatejo através de experiências inspiradas em autores e obras que nasceram ou encontraram aqui o seu cenário.

O presidente do Turismo do Alentejo e Ribatejo, José Santos, sublinhou que o projecto vai muito além da certificação de alojamentos. “Mais do que uma rede, esta é uma visão: criar experiências únicas onde os livros, os autores e as paisagens se cruzam, reforçando a identidade do território e abrindo novas formas de o viver”, afirmou. O responsável recordou que o trabalho começou com a estruturação dos primeiros produtos de turismo literário e com o festival realizado em 2024, e adiantou que o objectivo é ter os primeiros alojamentos acreditados até ao final do ano.

A criação desta rede surge no âmbito de um desafio lançado pelo Turismo de Portugal, que pretende desenvolver uma futura rede nacional de hotéis literários. O Alentejo e o Ribatejo assumem‑se como regiões‑piloto, aproveitando a forte tradição literária que atravessa o território e que continua a ser fonte de inspiração para escritores contemporâneos.

A sessão incluiu ainda um momento de debate e partilha entre os operadores presentes, com o objectivo de recolher contributos e envolver directamente o sector na construção deste novo produto turístico.