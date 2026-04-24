Novobanco volta à Ovibeja para reforçar apoio à agricultura

O Novobanco volta a marcar presença na Ovibeja, evento organizado pela ACOS – Associação de Agricultores do Sul, que reúne anualmente mais de mil empresas e entidades e atrai mais de cem mil visitantes. A edição deste ano, que decorre entre 29 de Abril e 3 de Maio, no Parque de Feiras e Exposições de Beja, é dedicada ao tema “Vinho à Prova”, volta a posicionar a feira como uma das principais plataformas nacionais de promoção do sector agrícola.

A participação do banco pretende reforçar o seu posicionamento como parceiro de longo prazo das empresas agrícolas e agroindustriais, num contexto marcado por desafios como a transição climática, a eficiência hídrica e a valorização das exportações. O Novobanco sublinha que quer continuar a apoiar a modernização do sector e o desenvolvimento da economia regional.

À semelhança de anos anteriores, o stand do banco contará com a presença de cerca de uma dezena de empresas agroalimentares da região, que ali apresentarão os seus produtos, tornando o espaço mais dinâmico e aproximando produtores e visitantes. Durante os cinco dias do certame, as equipas comerciais do Novobanco estarão disponíveis para acompanhar empresários, apresentar soluções financeiras adaptadas ao sector e promover oportunidades de investimento sustentável e inovação tecnológica.

A Ovibeja, que este ano cumpre a 42.ª edição, mantém o seu papel de referência nacional, reunindo agricultores, empresas, instituições e visitantes num espaço que combina negócios, debate e promoção do mundo rural.