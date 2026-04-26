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Economia | 26-04-2026 07:00

”As pessoas é que trazem criatividade, dinamismo e força ao concelho”

”As pessoas é que trazem criatividade, dinamismo e força ao concelho”
ESPECIAL FESTA DO VINHO - CARTAXO
João Luís Vicente, proprietário da João Luís Vicente, Lda.
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João Vicente é sócio-gerente da João Luís Vicente Ldª de Vila Chã de Ourique. Adora um bom vinho e música.

Como descreveria, de forma resumida, a sua empresa, a alguém que não a conhecesse?
Comércio de automóveis novos e usados, várias marcas aos melhores preços.
Ocorreram algumas inovações na actividade da mesma no último ano?
Ao procurarmos ir ao encontro da necessidade dos nossos clientes passámos a ter uma gama maior de viaturas híbridas.
Qual é a coisa mais importante que o concelho do Cartaxo tem?
O mais importante que o Cartaxo tem são as pessoas, porque são elas que trazem criatividade, dinamismo e força ao concelho.
E o que é que o Cartaxo já devia ter, mas ainda não tem?
O Cartaxo já devia ter um hospital.
Do que gosta mais e menos da Festa do Vinho?
Do que mais gosto da Festa, é do bom vinho do Cartaxo e da música. Do que gosto menos, é dos acidentes que infelizmente ocorrem resultantes dos excessos.
Quando compra um vinho opta pelo que é feito no Cartaxo?
Na maioria das vezes sim. Porque tenho gosto em dar a conhecer o que de melhor é produzido na nossa terra. Um Bridão é sempre uma excelente escolha!
Em alguns filmes antigos surgem referências a idas para as termas do Cartaxo? Já ouviu essa expressão?
Sim já ouvi inúmeras vezes, é uma expressão muito utilizada. Trata-se de uma brincadeira referente ao vinho aqui produzido.
Gosta que o Cartaxo ostente o título de Capital do Vinho? Porquê?
Sim. Com esse título ressalta a importância da produção do vinho no concelho, o que é óptimo!
Alguma vez a sua empresa ou instituição foi convidada para patrocinar a eleição de uma Rainha das Vindimas?
É muito frequente sermos convidados a patrocinar alguns eventos na nossa região.
Quer acrescentar algo?
Um aviso muito sério e tantas vezes banalizado: se conduzir, não beba!.

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