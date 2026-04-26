”As pessoas é que trazem criatividade, dinamismo e força ao concelho”

Como descreveria, de forma resumida, a sua empresa, a alguém que não a conhecesse?

Comércio de automóveis novos e usados, várias marcas aos melhores preços.

Ocorreram algumas inovações na actividade da mesma no último ano?

Ao procurarmos ir ao encontro da necessidade dos nossos clientes passámos a ter uma gama maior de viaturas híbridas.

Qual é a coisa mais importante que o concelho do Cartaxo tem?

O mais importante que o Cartaxo tem são as pessoas, porque são elas que trazem criatividade, dinamismo e força ao concelho.

E o que é que o Cartaxo já devia ter, mas ainda não tem?

O Cartaxo já devia ter um hospital.

Do que gosta mais e menos da Festa do Vinho?

Do que mais gosto da Festa, é do bom vinho do Cartaxo e da música. Do que gosto menos, é dos acidentes que infelizmente ocorrem resultantes dos excessos.

Quando compra um vinho opta pelo que é feito no Cartaxo?

Na maioria das vezes sim. Porque tenho gosto em dar a conhecer o que de melhor é produzido na nossa terra. Um Bridão é sempre uma excelente escolha!

Em alguns filmes antigos surgem referências a idas para as termas do Cartaxo? Já ouviu essa expressão?

Sim já ouvi inúmeras vezes, é uma expressão muito utilizada. Trata-se de uma brincadeira referente ao vinho aqui produzido.

Gosta que o Cartaxo ostente o título de Capital do Vinho? Porquê?

Sim. Com esse título ressalta a importância da produção do vinho no concelho, o que é óptimo!

Alguma vez a sua empresa ou instituição foi convidada para patrocinar a eleição de uma Rainha das Vindimas?

É muito frequente sermos convidados a patrocinar alguns eventos na nossa região.

Quer acrescentar algo?

Um aviso muito sério e tantas vezes banalizado: se conduzir, não beba!.