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Economia | 26-04-2026 12:00

Câmara de Alenquer com resultado positivo nas contas de 2025

Câmara de Alenquer com resultado positivo nas contas de 2025
João Nicolau, presidente da Câmara Municipal de Alenquer - foto O MIRANTE
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Depois de um ano de prejuízo, a Câmara de Alenquer voltou a apresentar resultados positivos em 2025. O aumento das receitas, sobretudo de impostos e transferências, impulsionou o saldo de 1,6 milhões de euros. Ainda assim, a oposição critica o nível de investimento e o crescimento da despesa.

A Câmara Municipal de Alenquer encerrou o ano de 2025 com um resultado líquido positivo de 1,6 milhões de euros (ME), de acordo com o respectivo Relatório de Contas, aprovado por maioria em reunião do executivo municipal. Em 2024, o resultado do município tinha sido negativo em 372 mil euros, segundo o Relatório de Contas de 2025.
A execução orçamental da receita, no ano passado, foi de 93,1%, uma vez que, de um orçamento corrigido de 51,8 ME, foram cobrados 48,1 ME, mais de 5 ME face a 2024. A execução orçamental da despesa foi de 78,2%, já que, de um orçamento corrigido de 51,8 ME, foram pagos 41 ME. Trata-se de um aumento de quase 2 ME face a 2024, influenciado pelo aumento da despesa corrente em 3,2 ME e pela diminuição da despesa de capital em 1,4 ME.
O relatório foi aprovado com os votos a favor do executivo PS e do vereador independente, Tiago Pedro, abstenções dos dois vereadores do PSD e voto contra do eleito do Chega. “As contas reflectem políticas que não são as nossas, que não são as nossas prioridades e para as quais não contribuímos”, afirmou Francisco Guerra, eleito pelo PSD, que apesar disso não quis inviabilizar as contas para “permitir que a governação avance”.
O vereador Carlos Sequeira justificou o voto contra por as contas “reflectirem opções de gestão com que o Chega não se identifica” e destacou o aumento das despesas fixas com pessoal, o que “limita a capacidade de investimento”. O Relatório de Contas de 2025 vai ainda ser submetido à Assembleia Municipal de Alenquer, órgão que se reúne este mês e em que o PS também não tem maioria.

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