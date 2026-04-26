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Economia | 26-04-2026 10:00

Nutricionista e atleta à frente da clínica Conscious Eat em Almeirim

Nutricionista e atleta à frente da clínica Conscious Eat em Almeirim
Francisca Duarte, nutricionista e directora técnica da Clínica Conscious Eat
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Para Francisca Duarte, disciplina é a palavra-chave para o sucesso.

A Clínica ‘Conscious Eat’, em Almeirim, foi fundada pela nutricionista Francisca Duarte, que é a sua directora técnica e onde actua como nutricionista.
O facto de concentrar várias especialidades no mesmo espaço, Nutrição, Psicologia e Treino Personalizado, ajuda a criar um ambiente de proximidade favorável ao acompanhamento de quem procura os seus serviços, permitindo um acompanhamento multidisciplinar com o utente no centro do atendimento, de forma totalmente humana e personalizada, atingindo resultados efectivos e duradouros de forma mais eficaz e efectiva.
“Prestamos serviços de consultas de nutrição, de forma online, presencial e ao domicílio, psicologia com vertentes de psicoterapia e de sexologia clínica, e por último o serviço de treino personalizado com treino personalizado de forma individual no nosso estúdio ou avaliações físicas com prescrição do plano de treino. Como utentes não temos apenas pessoas que querem perder peso, estamos também focados em vários casos como os de atletas, doentes oncológicos, grávidas, diabetes, dislipidemias, entre outras patologias em que a nutrição e o treino são essenciais”, explica. Dos 4 aos 17 anos, Francisca Agostinho Duarte foi atleta de alta competição de judo e hoje em dia pratica trail running.
“Desde pequena sempre fui atleta de judo, cheguei a ser campeã nacional e a participar em taças das Europa, e sendo um desporto em que as categorias são definidas por idade e peso, já tinha de controlar a minha alimentação. Foi aí que despertou o interesse pela nutrição. A partir daí entrei no curso onde acabei por descobrir o gosto pela área clínica e patologias, em especial pela oncologia, área em que possuo uma pós-graduação. Depois de abrir a clínica e como sou atleta de corrida e de trail running, acabo por ter também muitos utentes que praticam estes desportos”, explica.
Sendo natural de Santarém, Francisca Duarte, tem clientes, não só de Almeirim, onde se situa a Clínica ‘Conscious Eat’, como de várias outras localidades da região. “Faço um balanço muito positivo da nossa actividade. Temos vindo a crescer, e o passa-palavra tem sido essencial.”
Questionada sobre para si qual a chave para o sucesso, Francisca acredita ser: “Disciplina e Consistência”. “A Disciplina foi o que me permitiu chegar até aqui e foi o que sempre transportei do desporto para a vida pessoal, é preciso sermos disciplinados para obtermos resultados. Mesmo nos dias em que não nos sentimos tão bem é a disciplina que nos mantém no rumo aos objectivos, quanto à Consistência tanto no desporto como nos meus acompanhamentos foco sempre a sua importância porque os resultados só aparecem fruto daquilo que fazemos repetidamente todos os dias”.
A Clínica Conscious Eat, na Rua Eng.º Manuel Baptista Lote 121, em Almeirim, funciona, por marcação, de segunda a sexta-feira das 09h00 às 20h00 e aos sábados durante a manhã.

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