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Economia | 26-04-2026 18:00

Os múltiplos serviços da Flow Wellness Clinic de Suselaine Pompermaier, em Abrantes

Os múltiplos serviços da Flow Wellness Clinic de Suselaine Pompermaier, em Abrantes
Suselaine Pompermaier lidera a Flow Wellness Clinic, em Abrantes - foto O MIRANTE
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Para melhoria da circulação linfática e circulatória; redução da celulite e da retenção de líquidos; aumento da firmeza e elasticidade da pele e regeneração e hidratação da pele.

A Flow Wellness Clinic By GERnetic, de Suselaine Pompermaier, instalada no nº 38 da Praça Barão da Batalha, em Abrantes, faz tratamentos para a circulação, linfáticos, emagrecimento, remodelação corporal e estética facial e cosmetologia profissional GERnétic.
Técnica de Recuperação e Fisioterapia, com especialização em métodos de drenagem linfática e pós-operatórios, com mais de duas décadas de prática clínica, a CEO, Suselaine Pompermaier, garante que todos os tratamentos são personalizados e ajustados às reais necessidades de cada pessoa, seguindo um protocolo de qualidade e rigor.
Sobre o que diferencia a Flow Wellness Clinic de outras clínicas, sublinha que, “no que diz respeito aos tratamentos para linfedema, má circulação, lipedema, pré e pós-operatórios, tratamentos estéticos, a diferença consiste nas técnicas de drenagem e método exclusivo médico certificado RAGodoy”.
E acrescenta: “Em relação à cosmetologia é o rigor, fruto da pesquisa biocelular, tecnologia e inovação dos laboratórios GERnétic com mais de 50 anos, que oferece uma vasta gama de produtos cosméticos corpo e rosto, para atender de forma eficaz todas as exigências”.
Suselaine Pompermaier refere, no seu currículo ter fundado também, em 2012, a SP Clinic, em Lisboa, onde construiu uma “reputação de excelência em áreas como drenagem linfática, tratamento do linfedema e lipedema, recuperação pós-operatória, remodelação corporal e estética facial avançada com produtos GERnétic”.
A Flow Wellness Clinic By GERnétic, de Abrantes, atende por marcação, funcionando de segunda a sexta-feira. Das 09h00 às 19h00, e aos sábados, das 10h00 às 13h00.

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