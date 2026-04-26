Os múltiplos serviços da Flow Wellness Clinic de Suselaine Pompermaier, em Abrantes

A Flow Wellness Clinic By GERnetic, de Suselaine Pompermaier, instalada no nº 38 da Praça Barão da Batalha, em Abrantes, faz tratamentos para a circulação, linfáticos, emagrecimento, remodelação corporal e estética facial e cosmetologia profissional GERnétic.

Técnica de Recuperação e Fisioterapia, com especialização em métodos de drenagem linfática e pós-operatórios, com mais de duas décadas de prática clínica, a CEO, Suselaine Pompermaier, garante que todos os tratamentos são personalizados e ajustados às reais necessidades de cada pessoa, seguindo um protocolo de qualidade e rigor.

Sobre o que diferencia a Flow Wellness Clinic de outras clínicas, sublinha que, “no que diz respeito aos tratamentos para linfedema, má circulação, lipedema, pré e pós-operatórios, tratamentos estéticos, a diferença consiste nas técnicas de drenagem e método exclusivo médico certificado RAGodoy”.

E acrescenta: “Em relação à cosmetologia é o rigor, fruto da pesquisa biocelular, tecnologia e inovação dos laboratórios GERnétic com mais de 50 anos, que oferece uma vasta gama de produtos cosméticos corpo e rosto, para atender de forma eficaz todas as exigências”.

Suselaine Pompermaier refere, no seu currículo ter fundado também, em 2012, a SP Clinic, em Lisboa, onde construiu uma “reputação de excelência em áreas como drenagem linfática, tratamento do linfedema e lipedema, recuperação pós-operatória, remodelação corporal e estética facial avançada com produtos GERnétic”.

A Flow Wellness Clinic By GERnétic, de Abrantes, atende por marcação, funcionando de segunda a sexta-feira. Das 09h00 às 19h00, e aos sábados, das 10h00 às 13h00.