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Economia | 26-04-2026 15:00

Reabriu a delegação de Rio Maior da Ordem dos Advogados

Reabriu a delegação de Rio Maior da Ordem dos Advogados
António Candoso, Carla Dias, Elisa Vaz Craveiro, Ana Mendes, Telmo Semião - foto O MIRANTE
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Delegada Elisa Vaz Craveiro salientou que a renovação do espaço físico, foi a afirmação de um compromisso com uma advocacia mais próxima, mais visível e mais preparada.

A Delegação da Ordem dos Advogados da Comarca de Rio Maior, situada na Avenida João Ferreira da Maia, 22, assinalou a sua reabertura, a 15 de Abril, após a conclusão de intervenções de modernização administrativa e digital, com a participação de meia centena de convidados, entre os quais magistrados, advogados, representantes institucionais e entidades locais.
Na intervenção feita pela delegada Elisa Vaz Craveiro, sublinhou o significado institucional do momento, destacando que a reabertura representa não apenas a renovação de um espaço físico, mas a afirmação de um compromisso com uma advocacia mais próxima, mais visível e mais preparada para os desafios contemporâneos.
A mesa de honra contou com a presença das anteriores presidentes da Delegação, as advogadas Carla Dias e Ana Mendes, bem como do presidente do Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados, o advogado Telmo Semião, e do vice-presidente da Câmara Municipal de Rio Maior, António Candoso.
Antes da cerimónia na remodelada sede, decorreu, integrada na iniciativa, uma recepção no Palácio da Justiça de Rio Maior, onde os participantes foram acolhidos pelos Juízes de Direito, pelas Procuradoras do Ministério Público, pelo Administrador Judiciário e demais funcionários judiciais. Foi possível, nesse contexto, apreciar um edifício que, apesar de bastante degradado, tem relevante valor arquitectónico e institucional.
Seguiu-se uma visita à Villa Romana de Rio Maior, espaço museológico situado no Parque do Rio, recentemente valorizado, proporcionando um percurso cultural e patrimonial de elevada qualidade, num ambiente urbano cuidado e acolhedor.

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