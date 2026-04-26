Restaurante Espaço Grill em Aveiras de Cima

O cuidado e a dedicação em cada detalhe no Restaurante Espaço Grill estiveram entre os temas que mais despertaram o interesse dos leitores na área da economia.

O cuidado e a dedicação em cada detalhe no Restaurante Espaço Grill estiveram entre os temas que mais despertaram o interesse dos leitores na área da economia. Também em evidência a notícia sobre a visita da AIP à Sonoco, a maior exportadora de Alcochete; o trabalho de Sofia Barreto na direcção da Preparação Individualizada da Medicação (PIM) na Farmácia Barreto do Carmo, e os 20 anos da Ávinho, evento que se afirmou como a grande montra de Aveiras de Cima e do vinho do concelho e da região.