Economia | 26-04-2026 07:00
Restaurante Espaço Grill em Aveiras de Cima
Mais lidas da Semana
Nuno Santos e Raquel Santos, proprietários do Restaurante Espaço Grill - foto arquivo O MIRANTE
O cuidado e a dedicação em cada detalhe no Restaurante Espaço Grill estiveram entre os temas que mais despertaram o interesse dos leitores na área da economia.
O cuidado e a dedicação em cada detalhe no Restaurante Espaço Grill estiveram entre os temas que mais despertaram o interesse dos leitores na área da economia. Também em evidência a notícia sobre a visita da AIP à Sonoco, a maior exportadora de Alcochete; o trabalho de Sofia Barreto na direcção da Preparação Individualizada da Medicação (PIM) na Farmácia Barreto do Carmo, e os 20 anos da Ávinho, evento que se afirmou como a grande montra de Aveiras de Cima e do vinho do concelho e da região.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1767
22-04-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1767
22-04-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1767
22-04-2026
Capa Vale Tejo
22-04-2026
Revista Saúde e Bem Estar
22-04-2026
Especiais de O MIRANTE
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região