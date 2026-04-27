Escola Superior de Saúde de Santarém prepara abertura de licenciatura em Fisioterapia

A Escola Superior de Saúde de Santarém (ESSS) prepara a abertura da licenciatura em Fisioterapia, um projecto em associação com os Politécnicos de Viseu e de Viana do Castelo, no ano lectivo 2026/2027.

A ESSS destaca que esta nova licenciatura resulta de um diagnóstico partilhado com parceiros regionais e nacionais, que identificou a necessidade de aumentar a formação em fisioterapia para dar resposta aos desafios atuais e futuros da população, num contexto de envelhecimento populacional e aumento de doenças crónicas.

A abrangência territorial da parceria — do Ribatejo ao Minho — reforça o impacto do curso, que pretende contribuir para o desenvolvimento regional e nacional através da formação de profissionais altamente qualificados e da sua fixação nos territórios.

Enquanto parceria estratégica, o curso será oferecido em simultâneo nas três escolas, com 20 vagas por instituição, e assenta num modelo de aprendizagem inovador: flexibilidade curricular, ensino em inglês em algumas áreas, mobilidade internacional obrigatória (presencial ou virtual) e forte ligação à comunidade através de projectos e educação clínica.

Para a ESSS esta formação marca uma mudança significativa, permitindo à escola deixar de ser monodisciplinar e posicionar-se

como uma verdadeira escola de Saúde com impacto directo na investigação, prestação de serviços e desenvolvimento regional.

Para o Politécnico de Santarém, o lançamento do curso está alinhado com o Plano de Acção 2030, que aposta numa oferta formativa mais ajustada à sociedade, inovadora e orientada para o desenvolvimento local e regional.

A criação da licenciatura em Fisioterapia representa, assim, um investimento estratégico que reforça o papel do ensino superior na dinamização económica e social da região.

* Texto da autoria da directora da ESSS, Hélia Dias