Óptica Vanessa com novos equipamentos de última geração

A chegada da centralizadora TCB800; da biseladora ES700M e do sistema de gestão de resíduos NEPTUNE marcou, um ponto de viragem no dia a dia da Óptica Vanessa, em Almeirim, permitindo-lhe elevar a qualidade, a precisão e a sustentabilidade do serviço.

A biseladora ES700M, combinando diferentes tecnologias de corte e adaptação, permite um trabalho de alta precisão, mesmo nas lentes mais exigentes.

“O controlo que temos sobre o posicionamento do bisel e a forma como a máquina se ajusta automaticamente às características de cada lente traduz-se em resultados consistentes, seguros e esteticamente muito rigorosos. Para além disso, a rapidez com que executa cada trabalho permite-nos optimizar o tempo sem comprometer a qualidade, algo essencial no nosso dia a dia”, referem os profissionais da Óptica Vanessa.

Para complementar o processo, a centralizadora TCB800 veio simplificar e tornar ainda mais fiável a preparação das lentes. Aquele equipamento automatiza tarefas que anteriormente exigiam maior intervenção manual, como a centragem e a blocagem, garantindo um nível de precisão muito elevado. Na prática, isso significa menos margem de erro e maior consistência nos resultados finais.

“Mesmo em situações mais complexas, sentimos uma maior confiança no processo, sabendo que a tecnologia está a trabalhar a nosso favor”, sublinham.

Outro aspecto que é valorizado é a forma como aqueles equipamentos contribuem para um ambiente de trabalho mais moderno e intuitivo. “As interfaces são simples, os sistemas são inteligentes e adaptam-se facilmente às nossas necessidades, o que torna todo o processo mais fluido. Esta facilidade de utilização não só melhora a nossa eficiência, como também reduz o desgaste associado a tarefas mais repetitivas ou exigentes”, explicam.

Paralelamente à inovação tecnológica, foi reforçada a preocupação com a sustentabilidade, tendo a Óptica Vanessa adquirido um sistema NEPTUNE, que permite uma gestão muito mais eficiente dos resíduos gerados durante o corte das lentes, promovendo a reutilização da água e reduzindo significativamente o desperdício. Além disso a própria biseladora foi concebida com soluções que minimizam o consumo de água e a produção de resíduos.