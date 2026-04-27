Programa AIP para dar a conhecer mundo das empresas aos mais jovens

A Associação Industrial Portuguesa (AIP) organiza, de 6 a 10 de Julho, a 7.ª edição dos ateliers de empreendedorismo “Quando eu for grande – O mundo das empresas”, uma imersão real no ecossistema do empreendedorismo e da literacia financeira. A iniciativa tem como propósito apresentar aos encarregados de educação uma proposta diferenciadora, em tempo de férias escolares, com espaços criativos, inspiradores e de estímulo ao desenvolvimento de competências empreendedoras de crianças e jovens entre os 8 e os 14 anos. A experiência permite contacto directo com as empresas, identificação de “problemas” do dia-a-dia, soluções para os mesmos, desenho de um plano de negócio e apresentação, no final da semana, em formato “pitch” empresarial, perante uma plateia alargada, dotando-os de ferramentas para o futuro. Os ateliers são dinamizados por uma equipa interna da AIP, que esteve desde sempre envolvida na implementação dos projectos de empreendedorismo para jovens, em escolas nacionais e portuguesas de Moçambique, Angola e Timor-Leste. O programa inclui ainda o testemunho de empresários, os seus percursos empresariais e a criação do negócio, desde como surgiu a ideia, como foi desenvolvida, o que foi necessário para começar o projecto, como foi financiado, principais riscos e receios, até ao crescimento da empresa. A AIP foi pioneira, em 2012, no desenvolvimento de programas para crianças do ensino básico e jovens do ensino secundário, ao implementar os Ateliers Empreender Criança e a Academia Empreender Jovem, em escolas por todo o país.