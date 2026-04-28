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Economia | 28-04-2026 15:00

Candidaturas para curso de técnico superior em Distribuição e Logística abrem em Maio

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Período de candidaturas decorre entre 11 de Maio e 16 de Agosto. Estão previstas 23 vagas para o próximo ano lectivo e as aulas vão decorrer em Azambuja.

As candidaturas para a terceira edição do Curso TeSP (Técnico Superior Profissional) em Distribuição e Logística, vão estar abertas de 11 de Maio a 16 de Agosto. As aulas do curso vão decorrer em regime pós-laboral, em Azambuja, estando previstas 23 vagas para o próximo ano lectivo.

Esta oferta formativa resulta de um protocolo de parceria entre a Câmara de Azambuja e o Instituto Politécnico de Santarém, entidade responsável pela componente pedagógica do curso. À semelhança das edições anteriores, trata-se de uma formação de nível superior que integra componentes de formação geral e científica, técnica e em contexto de trabalho.

O curso tem a duração de quatro semestres lectivos e inclui um estágio curricular com a duração de um semestre, sendo assegurada a colocação dos alunos em empresas do concelho e da região, no âmbito da forte ligação ao tecido empresarial local. Os interessados podem obter mais informações através dos contactos disponibilizados pelo município.

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