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Economia | 28-04-2026 18:00

Contratos de financiamento do programa Crescer com o Turismo chegam ao Alentejo e Ribatejo

Contratos de financiamento do programa Crescer com o Turismo chegam ao Alentejo e Ribatejo
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No Ribatejo foi aprovado o projecto “Desenvolvimento do Destino Turístico Aire & Candeeiros”

A assinatura de mais um conjunto de contratos de financiamento do programa Crescer com o Turismo decorreu esta segunda‑feira, em Évora, numa sessão promovida pelo Turismo de Portugal e que contou com a presença do ministro da Economia e Coesão Territorial e do Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços. Dos doze contratos formalizados, três dizem respeito à área da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, representando um investimento global próximo dos 900 mil euros.
No Ribatejo será assinado o contrato relativo ao projecto “Desenvolvimento do Destino Turístico Aire & Candeeiros”, que abrange os concelhos de Santarém e Rio Maior e envolve a Entidade Regional de Turismo e a Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo, ambas parceiras na estratégia de marketing nacional e internacional da operação liderada pela associação ADSAICA.
Do lado do Alentejo foram aprovados dois projectos: a Renovação do Museu do Convento de São Domingos, em Montemor‑o‑Novo, e a Reabilitação da antiga Praça de Touros da Azaruja, destinada à instalação de um Centro Artístico e Cultural dedicado à criação e fruição contemporânea. Em conjunto, estes investimentos ultrapassam os setecentos mil euros.
O presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, José Manuel Santos, sublinha que o trabalho de proximidade com os promotores tem permitido que os projectos cheguem à entidade já alinhados com a Estratégia Regional de Desenvolvimento Turístico. “Temos mantido uma grande proximidade com os promotores e procurado ajudá-los na melhor definição das suas ideias e projetos”, indica.

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