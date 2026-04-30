Ordem dos Engenheiros da Região Sul celebra Dia Regional do Engenheiro com protocolo, homenagens e actividades

A Ordem dos Engenheiros da Região Sul escolheu Alcochete para assinalar o Dia Regional do Engenheiro 2026, uma iniciativa que decorre a 9 e 10 de Maio e que deverá juntar centenas de profissionais num programa que combina cerimónia institucional, homenagens, prémios, visitas culturais e actividades desportivas. A informação consta do comunicado enviado pela instituição, onde se lê que o objectivo passa por “valorizar a engenharia, reconhecer o mérito dos seus membros e reforçar a ligação da profissão à comunidade local e ao desenvolvimento da região”.

A sessão solene está marcada para as 14h30 de sexta‑feira, no Fórum Cultural de Alcochete, e contará com intervenções de André Vilelas, delegado distrital de Setúbal, António Carias de Sousa, presidente da Região Sul, Fernando Pinto, presidente da Câmara de Alcochete, e do bastonário Fernando de Almeida Santos. O momento culmina com a assinatura de um protocolo de colaboração entre a Ordem e a autarquia, destinado a “impulsionar o desenvolvimento da engenharia no concelho” e a sensibilizar a população para a importância da actividade.

A cerimónia inclui ainda uma homenagem a António Ressano Garcia Lamas, nome maior da engenharia portuguesa, cuja carreira académica e profissional se destacou nas áreas da Mecânica Estrutural, Estruturas Metálicas e Mistas e Património Construído. Serão também entregues os prémios Inovação Jovem Engenheiro 2025, Excelência na Academia 2024/2025 e a Bolsa de Mérito OERS/Bankinter, além das distinções aos membros que atingem o estatuto sénior ou que completam 10 e 25 anos de dedicação à profissão.

“Este é o dia em que a engenharia se encontra para celebrar o conhecimento e a inovação, e reafirmar o seu compromisso com o futuro do país”, afirma António Carias de Sousa no comunicado, sublinhando a importância de ligar “o legado e a vanguarda que o futuro exige”.

O programa de sábado inclui visitas ao núcleo museológico de Alcochete, às Salinas do Samouco e à Adega Venâncio da Costa Lima. No domingo, o desporto assume o papel de motor de convívio e networking, com torneios de golfe, padel, karting e um passeio de carros clássicos promovido pelo Clube dos Engenheiros On Wheels.

As inscrições decorrem até 29 de Abril no site da Ordem dos Engenheiros – Região Sul.