Contrato com empresa de ex-vereadora incendeia reunião em Alcanena
Polémica em torno de contrato de consultoria, entretanto rescindido pela prestadora de serviços, provocou uma troca dura de acusações entre Rui Anastácio e Samuel Frazão. Presidente não gostou que oposição pedisse contas.
A polémica em torno do contrato celebrado entre a Câmara de Alcanena e a empresa de uma ex-vereadora voltou a marcar a última reunião do executivo municipal, num debate que rapidamente subiu de tom e terminou com acusações, ironias e críticas duras entre o presidente da câmara, Rui Anastácio, e o vereador socialista Samuel Frazão. Em causa está o contrato de prestação de serviços assinado com a empresa Marlene Carvalho, Unipessoal Lda., criada em Janeiro deste ano por Marlene Carvalho, que exerceu funções como vereadora no anterior mandato. O contrato, no valor de 55.680 euros e com prazo de execução de 731 dias, foi formalizado a 27 de Março de 2026, por consulta prévia, destinando-se à consultoria estratégica para implementação e acompanhamento de parcerias de inovação, empreendedorismo e projectos comunitários no âmbito da estratégia “Alcanena 2.0”.