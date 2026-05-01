Trabalhadores da Nobre em Rio Maior avançam para a 29ª greve desde 2023

O Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal (SINTAB) remeteu mais um pré-aviso de greve dos trabalhadores da empresa Nobre Alimentação, em Rio Maior, convocada para dia 4 de Maio. Esta é a vigésima nona (29ª) greve feita na empresa, desde 2023, “visto não haver qualquer resposta digna por parte da empresa às justas reivindicações dos trabalhadores”, argumenta o sindicato.

A acção marcada para 4 de Maio visa, segundo o SINTAB, “denunciar a falta de vontade da empresa para negociar o caderno reivindicativo dos trabalhadores, que se encontra alinhado com as necessidades dos trabalhadores e com as diretrizes globais de governação e sustentabilidade seguidas pelo Grupo Sigma e pelos seus investidores”.

“Numa empresa certificada, com recurso a tecnologia de ponta e altos padrões de qualidade alimentar e que apresenta resultados positivos de vários milhões de euros nos últimos anos, mas mantém os salários dos trabalhadores no salário mínimo nacional, é prova que não têm interesse em valorizar quem trabalha e produz, e prefere o descontentamento à paz social”, defende o sindicato.

Durante a última greve, no dia 6 de Abril, foi entregue à administração da empresa uma moção com as reivindicações dos trabalhadores, e, ainda de acordo com o SINTAB, até ao momento a empresa não apresentou qualquer resposta quer ao caderno reivindicativo, quer à moção apresentada.