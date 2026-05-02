Iniciativa Vendas Privadas 2026 nas instalações LPM durante quatro dias

Nos próximos dias 7, 8, 9 e 10 de Maio realiza-se mais um evento de vendas privadas da Nov Automóveis, nas instalações da LPM em Santarém, Tomar, Leiria, Caldas da Rainha e Pombal. São 4 dias de oportunidades únicas de venda de automóveis semi-novos, com condições exclusivas, sujeitas a agendamento prévio. O evento é reservado exclusivamente a particulares. Descontos até 7.000 euros (face a veículos novos, dependendo da gama e modelo); condições de financiamento especiais; oferta de cartão de combustível (ou electricidade) no valor de 100 euros (válido apenas para financiamento Santander Consumer).

O stock não é limitado aos veículos que estão no site, havendo mais viaturas disponíveis. Os interessados devem inscrever-se para garantir a sua participação e agendamento prioritário.