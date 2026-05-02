Rio Maior põe miniautocarro na rua para ligar cidade e zonas industriais

A Câmara de Rio Maior arrancou na quarta-feira, 24 de Abril, com a Rede de Mobilidade Urbana MOVE+, um novo serviço de transporte municipal criado para responder à falta de circulação dentro da cidade e facilitar as deslocações entre o centro urbano e as zonas industriais. A operação será assegurada pela própria autarquia através de um miniautocarro com 18 lugares, num investimento global a rondar os 200 mil euros. Segundo o presidente do município, Filipe Santana Dias, o projecto nasce para colmatar uma carência sentida há muito tempo num concelho com população envelhecida e com dificuldades acrescidas ao nível da mobilidade quotidiana. Numa primeira fase, o serviço funcionará em modelo-piloto, apenas em dias úteis, com 22 pontos de paragem distribuídos pela cidade e zona industrial.

O autocarro fará dois circuitos matinais dedicados às zonas industriais, assegurando o transporte de trabalhadores entre essas áreas e o centro de Rio Maior. Durante o resto do dia, a operação será centrada no perímetro urbano, retomando ao final da tarde o percurso pelas zonas industriais para garantir o regresso dos utentes. Até ao final de Maio, a utilização do MOVE+ será gratuita, numa fase de experimentação que a autarquia pretende aproveitar para avaliar a adesão da população e medir o impacto do serviço. Apesar da gratuitidade, os passageiros terão de levantar bilhete no autocarro ou aderir ao passe.

O sistema tarifário prevê isenção para jovens até aos 23 anos, titulares do Cartão Geração + RM, pessoas com mais de 65 anos, reformados e cidadãos com deficiência. Para emissão do passe é obrigatória a apresentação do Cartão de Cidadão ou outro documento de identificação válido, devendo os interessados dirigir-se ao Cineteatro Municipal de Rio Maior, onde o atendimento já está disponível de terça a sexta-feira.