Economia | 02-05-2026 07:00
Rotary Club de Almeirim atribui prémio profissional do Ano
O Rotary Club de Almeirim decidiu atribuir a distinção de Profissional do Ano 2026 ao professor Manuel Lourenço, coordenador local do Banco Alimentar Contra a Fome de Santarém.
O Rotary Club de Almeirim decidiu atribuir a distinção de Profissional do Ano 2026 ao professor Manuel Lourenço, coordenador local do Banco Alimentar Contra a Fome de Santarém. O galardão será entregue no dia 15 de Maio, numa sessão a realizar no Salão Nobre da Câmara Municipal de Almeirim, pelas 18h00, seguindo-se um jantar comemorativo pelas 20h00, na Quinta da Feteira.
Segundo a organização, está prevista a presença de Isabel Jonet, fundadora do Banco Alimentar Contra a Fome em Portugal. “Trata-se de um evento de carácter local, mas com forte impacto comunitário, que pretende reconhecer o mérito profissional e o contributo cívico de uma personalidade de referência na região”, sublinha o Rotary Club de Almeirim.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1768
29-04-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1768
29-04-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1768
29-04-2026
Capa Vale Tejo
29-04-2026
Especiais de O MIRANTE
22-04-2026
Revista Saúde e Bem Estar
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região