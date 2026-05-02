Rotary Club de Almeirim atribui prémio profissional do Ano

O Rotary Club de Almeirim decidiu atribuir a distinção de Profissional do Ano 2026 ao professor Manuel Lourenço, coordenador local do Banco Alimentar Contra a Fome de Santarém.

O Rotary Club de Almeirim decidiu atribuir a distinção de Profissional do Ano 2026 ao professor Manuel Lourenço, coordenador local do Banco Alimentar Contra a Fome de Santarém. O galardão será entregue no dia 15 de Maio, numa sessão a realizar no Salão Nobre da Câmara Municipal de Almeirim, pelas 18h00, seguindo-se um jantar comemorativo pelas 20h00, na Quinta da Feteira.

Segundo a organização, está prevista a presença de Isabel Jonet, fundadora do Banco Alimentar Contra a Fome em Portugal. “Trata-se de um evento de carácter local, mas com forte impacto comunitário, que pretende reconhecer o mérito profissional e o contributo cívico de uma personalidade de referência na região”, sublinha o Rotary Club de Almeirim.