Confirmada eficácia do Avaliador de Sintomas CUF

Um estudo que acaba de ser publicado na NEJM AI, a revista de inteligência artificial do New England Journal of Medicine, revela que os doentes da rede CUF que utilizam a tecnologia da ADA - integrada no Avaliador de Sintomas My CUF - tomam decisões significativamente melhores sobre onde e como procurar cuidados de saúde. Perante sintomas inexplicados, o percurso até aos cuidados de saúde adequados raramente é simples e directo. O estudo ESSENCE desenvolvido com a CUF - rede de cuidados de saúde privada em Portugal - foi concebido para colmatar essa lacuna. Com um desenho prospectivo, interligação com o registo de saúde electrónico, inquéritos de acompanhamento e um painel de médicos independente para avaliar a adequação tanto dos cuidados pretendidos como dos observados, o estudo vai para além de casos teóricos e conjuntos de testes para captar o comportamento real dos doentes. “A inovação na saúde tem de ir para além das promessas. Tem de demonstrar valor em contextos reais. Este estudo faz precisamente isso. Quando, num momento de incerteza, os doentes recebem orientação clínica rigorosa e podem agir de imediato, a evidência é clara: eles dirigem-se para os cuidados clínicos adequados. Isto tem impacto real na vida das pessoas”, explica a directora clínica da CUF Digital, Micaela Seemann Monteiro.