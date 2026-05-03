Mercadona investe milhão e meio de euros em compras a fornecedores nacionais

A Mercadona realizou um total de 1.500 milhões de euros em compras a fornecedores portugueses no ano de 2025, com uma forte aposta, a título de exemplo, no tomate, na carne, no leite, no kiwi e no peixe de lota. O valor acumulado, desde 2019, altura da primeira loja em Portugal, ascende a 6.000 milhões de euros. Para a empresa, o seu modelo de relação com fornecedores e inter-fornecedores especialistas com os quais colabora, baseia-se na transparência, no fomento da confiança e na relação a longo prazo, e cria valor nas zonas onde a Mercadona desenvolve a sua actividade. O volume de compras acompanha o crescimento que a empresa tem em Portugal, garantindo o abastecimento diário das mais de 70 lojas em território nacional, e também de diversas lojas em Espanha, o que revela a qualidade dos produtos produzidos a nível nacional.