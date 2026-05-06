Arquitecto Rui Santos lança “Desaligno da Cidade” e apresenta visão estratégica para o futuro urbano de Santarém

O atelier LIGNŌ Arquitectura e Construção reuniu representantes dos sectores imobiliário, financeiro, tecnológico e institucionais para discutir o futuro de Santarém e apresentou uma proposta conceptual para a plataforma intermodal da cidade, reforçando o papel do arquitecto Rui Santos como voz activa no pensamento estratégico do território. O evento “Desaligno da Cidade”, promovido a 2 de Maio pelo atelier LIGNŌ, juntou vários intervenientes ligados ao desenvolvimento urbano e económico do concelho.

A sessão contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Santarém, João Leite, e de oradores convidados de diferentes áreas: Hélder Gameiro, do Crédito Agrícola de Pernes; Filipe Falcão, da Falcão Real Estate; Margarete Ludovino, da KW Ábaco; e Diogo Carrasquinho, representante da multinacional Otis, ligada à mobilidade vertical. Durante o encontro, o arquitecto Rui Santos apresentou a equipa da LIGNŌ e mostrou vários projectos já desenvolvidos pelo atelier, reforçando a sua ligação ao território e a intenção de contribuir para uma reflexão estruturada sobre o futuro urbano de Santarém. O ponto alto da sessão foi a apresentação do conceito “SLOOP”, uma proposta para a futura Plataforma Intermodal de Santarém.

A ideia prevê um equipamento multifuncional com forte impacto urbano e territorial, integrando edifício de escritórios, estacionamento, terminal rodoviário, praça de táxis, vertiporto para drones de passageiros e estação ferroviária. A localização sugerida situa‑se entre o retail park e o novo Hospital da Luz, criando uma nova centralidade e articulando infra‑estruturas e fluxos existentes.

Com o “Desaligno da Cidade”, Rui Santos reforça o papel da LIGNŌ não apenas como atelier de arquitectura, mas como agente activo na construção de pensamento estratégico para Santarém, promovendo diálogo entre sectores e estimulando uma visão integrada para o desenvolvimento urbano da cidade.