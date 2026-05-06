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Economia | 06-05-2026 07:00

Região Oeste leva projectos e inovação à FIL

conferencia
foto ilustrativa
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OesteCIM é a região convidada da 12.ª edição do Portugal Smart Cities Summit, que decorre na FIL, em Lisboa.

A Comunidade Intermunicipal do Oeste (OesteCIM) vai marcar presença na 12.ª edição do Portugal Smart Cities Summit, que decorre de 12 a 14 de Maio, na FIL - Feira Internacional de Lisboa, assumindo um papel de destaque enquanto região convidada do evento.
Esta distinção reforça o posicionamento do Oeste como um território dinâmico, inovador e comprometido com o desenvolvimento sustentável, a transição digital e a melhoria da qualidade de vida das pessoas, refere a OesteCIM em comunicado.
Ao longo dos três dias, a OesteCIM irá apresentar projectos, soluções e boas práticas desenvolvidas nos seus municípios, evidenciando o trabalho conjunto que tem vindo a ser realizado na construção de um território mais inteligente e resiliente.
O evento assenta em áreas temáticas como Living, Move, Eco e Connect. Apresenta, ainda, uma ampla área expositiva e um programa de conferências, onde são debatidos os principais desafios e oportunidades que se colocam aos territórios, desde a transição digital e energética à mobilidade sustentável, à gestão eficiente de recursos, à qualidade de vida urbana e à inclusão social.
A participação nas conferências é gratuita, mediante inscrição prévia.

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