Região Oeste leva projectos e inovação à FIL

A Comunidade Intermunicipal do Oeste (OesteCIM) vai marcar presença na 12.ª edição do Portugal Smart Cities Summit, que decorre de 12 a 14 de Maio, na FIL - Feira Internacional de Lisboa, assumindo um papel de destaque enquanto região convidada do evento.

Esta distinção reforça o posicionamento do Oeste como um território dinâmico, inovador e comprometido com o desenvolvimento sustentável, a transição digital e a melhoria da qualidade de vida das pessoas, refere a OesteCIM em comunicado.

Ao longo dos três dias, a OesteCIM irá apresentar projectos, soluções e boas práticas desenvolvidas nos seus municípios, evidenciando o trabalho conjunto que tem vindo a ser realizado na construção de um território mais inteligente e resiliente.

O evento assenta em áreas temáticas como Living, Move, Eco e Connect. Apresenta, ainda, uma ampla área expositiva e um programa de conferências, onde são debatidos os principais desafios e oportunidades que se colocam aos territórios, desde a transição digital e energética à mobilidade sustentável, à gestão eficiente de recursos, à qualidade de vida urbana e à inclusão social.

A participação nas conferências é gratuita, mediante inscrição prévia.