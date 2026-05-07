ENOTUR Talks vai percorrer o Alentejo e Ribatejo para estruturar futuro do enoturismo

A Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo lança, a 11 de Maio, as ENOTUR Talks, um programa itinerante de capacitação e cooperação que pretende “contribuir para a construção de um destino enoturístico mais estruturado, competitivo e alinhado com as tendências globais”, segundo o presidente da entidade, José Santos.

A iniciativa integra a Estratégia de Eficiência Colectiva PROVERE ENOTUR e assume‑se como uma plataforma de diálogo, formação e activação territorial dedicada ao enoturismo, num momento em que a procura por experiências autênticas cresce e o sector exige maior articulação. O documento sublinha que “a oferta existente continua fragmentada e pouco articulada”, justificando a criação de um programa que promova visão integrada e narrativa comum.

As ENOTUR Talks destinam‑se a produtores de vinho, operadores turísticos, hotelaria, restauração e instituições regionais, e incluem dois formatos complementares: workshops, focados na reflexão estratégica, e roadshows, orientados para a activação territorial e ligação entre agentes. Cada sessão assenta em quatro dimensões — inspiração, interação, interligação e integração — garantindo transmissão de conhecimento e construção colectiva de soluções.

Os temas abordados ao longo do calendário incluem posicionamento do enoturismo, estruturação de experiências, comercialização, storytelling, certificação, sustentabilidade e impacto territorial.

O roadshow inicia‑se a 11 de Maio, na sede da Rota dos Vinhos do Alentejo, em Évora, seguindo para Almeirim no dia 12, Vidigueira a 15 de Junho, Portalegre a 6 de Outubro e Cartaxo a 3 de Novembro.

Os workshops decorrem em várias adegas e instituições de referência, entre elas a Herdade do Rocim, Herdade do Freixo, Fundação Eugénio de Almeida, Malhadinha Nova, Adega Vila Santa e Adega Cooperativa da Vidigueira. As inscrições são limitadas e devem ser feitas online.

Para José Santos, líder da entidade promotora, as ENOTUR Talks são mais do que um ciclo de eventos: representam “um espaço contínuo de diálogo, capacitação e cooperação”, com impacto directo na organização da oferta e na ligação ao mercado.

A iniciativa é apoiada pelo Alentejo 2030, Portugal 2030 e pela União Europeia, no âmbito dos Fundos Europeus Mais Próximos de Si.