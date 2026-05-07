Sugal assume compromisso internacional para acelerar descarbonização do negócio

A Sugal formalizou o compromisso com a Science Based Targets initiative (SBTi), em Dezembro de 2025, para definir metas de redução de emissões de gases com efeito de estufa à escala de toda a empresa, alinhadas com a ciência climática e com o objectivo de limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius, conforme o Acordo de Paris.

O maior produtor e exportador nacional de concentrado de tomate, com presença em Benavente, anunciou que vai trabalhar, em parceria com a Get2C, na definição dessas metas, que serão posteriormente submetidas à SBTi para validação independente.

Com este compromisso, a Sugal junta-se a um movimento global de mais de dez mil empresas que reconhecem a urgência da acção climática e assumem a responsabilidade de alinhar os seus planos de descarbonização com os critérios mais recentes da ciência climática.

A definição das metas insere-se num projecto mais alargado, que deverá culminar também na revisão da estratégia de sustentabilidade da empresa. Segundo a Sugal, os dois processos são indissociáveis, uma vez que a robustez das metas condiciona a ambição da estratégia, e vice-versa.

“Este compromisso com a SBTi representa um passo natural na trajectória que temos vindo a construir e reforça a nossa ambição de liderar a transição sustentável no nosso sector”, afirma João Ortigão Costa, CEO do Sugal Group.

O responsável acrescenta que a empresa está a terminar “a concretização de um plano de investimento ambicioso, com metas claras”, que permitirá antecipar objectivos relevantes de redução de emissões em Portugal.

“É muito mais do que cumprir metas: queremos transformar estruturalmente o nosso modelo de negócio, conciliando eficiência, inovação e responsabilidade ambiental e social em toda a cadeia de valor”, sublinha João Ortigão Costa.

A empresa refere que este compromisso responde também a um desafio crescente colocado pelos seus parceiros comerciais, muitos dos quais já definiram as suas próprias metas climáticas e procuram fornecedores alinhados com os mesmos referenciais de descarbonização.

Num mercado agroalimentar internacional cada vez mais exigente em matéria de sustentabilidade, a Sugal considera que este passo reforça a posição competitiva do grupo e a sua capacidade de responder às expectativas de clientes e restantes partes interessadas.

O compromisso com a SBTi vem consolidar um percurso iniciado há vários anos na área da sustentabilidade. A Sugal avalia as suas emissões de gases com efeito de estufa desde 2010 e tem vindo a implementar projectos de eficiência energética, energias renováveis e combustíveis de baixo carbono, incluindo a instalação da primeira caldeira de biomassa florestal para processamento de tomate em operação na Europa.

A Science Based Targets initiative é uma organização de acção climática corporativa que desenvolve normas, ferramentas e orientações para que empresas e instituições financeiras possam definir metas de redução de emissões alinhadas com o que a ciência considera necessário para alcançar a neutralidade carbónica até 2050.

Fundado há mais de 60 anos, na Azambuja, o Sugal Group tem fábricas em Portugal, Espanha e Chile. O grupo conta com cinco fábricas dedicadas à transformação de tomate fresco, duas à transformação de fruta fresca e uma unidade de produtos em formato B2C, exportando para mais de 70 países nos cinco continentes.