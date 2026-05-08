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Economia | 08-05-2026 18:00

Águas de Santarém com mais clientes e menos reclamações

Águas de Santarém com mais clientes e menos reclamações
Ramiro Matos, presidente do conselho de administração da Águas de Santarém
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Empresa municipal Águas de Santarém teve um ano de 2025 com um volume de negócios que rondou os 11,6 milhões de euros, sensivelmente mais 900 mil euros do que no ano anterior.

A empresa municipal Águas de Santarém teve um ano de 2025 “bastante positivo”, na opinião do presidente do conselho de administração, Ramiro Matos. Na reunião do executivo da Câmara de Santarém onde o relatório e contas da empresa foi agendado como tema para conhecimento, o responsável deixou alguns indicadores para suportar a sua avaliação, abrindo pelo aumento do número de clientes de água e saneamento em 313.
Também a adesão à factura electrónica, em cerca de 40%, e a redução do número de reclamações em menos 14 face ao ano anterior, num total de 70 no ano, foram destacadas por Ramiro Matos, tal como a certificação da qualidade da água da rede pública mais uma vez conferida pela ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos. A renovação do parque de contadores também mereceu menção. O volume de negócios rondou os 11,6 milhões de euros, sensivelmente mais 900 mil euros do que em 2024.
Ramiro Matos realçou ainda os 30 milhões de euros investidos em infraestruturas de abastecimento de água e de saneamento básico nos últimos dez anos. Isso tem-se reflectido na redução da taxa de perdas de água ao longo dos últimos anos que, no entanto, em 2025 não teve seguimento devido a alguns factores, nomeadamente roturas, embora a taxa de perdas reais não tenha chegado aos 19%, bem abaixo da média nacional, que anda pelos 26%.

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