Construção de fábrica de cenouras bebé em Pernes deve arrancar este ano

Presidente da Câmara de Santarém revelou que o investimento está fechado do ponto de vista financeiro e que há condições para as obras avançarem no último trimestre de 2026.

Presidente da Câmara de Santarém, João Leite, com o director geral da 52-Fresh, Yannick Le Mintier, no momento em que se acordou instalação da fábrica de cenouras bebés em Santarém

A construção de uma fábrica de cenouras bebé na Zona de Desenvolvimento Económico de Pernes deve arrancar no último trimestre deste ano, revelou o presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), na mais recente sessão da assembleia municipal, onde afirmou que “o investimento, do ponto de vista financeiro, está fechado”. O projecto prevê a criação de cerca de 300 postos de trabalho e, ainda segundo o autarca, dará força à reivindicação de construção de um novo nó de acesso à auto-estrada A1, no norte do concelho de Santarém.

A fábrica de cenoura bebé da 52-Fresh esteve inicialmente prevista para o concelho de Almeirim, mas entraves ambientais relacionados com captação de água terão impedido a sua implementação na localização inicialmente anunciada. O pedido de viabilidade de construção da fábrica de processamento de cenoura bebé na freguesia de Pernes conta com pareceres favoráveis da Câmara Municipal de Santarém e da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), conforme já tinha informado João Leite em reunião do executivo realizada em Novembro de 2024.

O projecto Fresh 52, a implantar na Quinta de São João, nas proximidades de Pernes, promete inovar o sector agrícola com um investimento anunciado de 85 milhões de euros na construção da primeira fábrica da Europa de cenoura baby. Tal como já havíamos noticiado, a unidade industrial prevê ocupar 10 hectares de terrenos municipais e 40 hectares propriedade do Crédito Agrícola. A Zona de Desenvolvimento Económico de Pernes existe há quase três décadas sem nunca ter conseguido fixar investimento empresarial.