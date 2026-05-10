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Economia | 10-05-2026 21:00

Construção de fábrica de cenouras bebé em Pernes deve arrancar este ano

Construção de fábrica de cenouras bebé em Pernes deve arrancar este ano
Presidente da Câmara de Santarém, João Leite, com o director geral da 52-Fresh, Yannick Le Mintier, no momento em que se acordou instalação da fábrica de cenouras bebés em Santarém
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Presidente da Câmara de Santarém revelou que o investimento está fechado do ponto de vista financeiro e que há condições para as obras avançarem no último trimestre de 2026.

A construção de uma fábrica de cenouras bebé na Zona de Desenvolvimento Económico de Pernes deve arrancar no último trimestre deste ano, revelou o presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), na mais recente sessão da assembleia municipal, onde afirmou que “o investimento, do ponto de vista financeiro, está fechado”. O projecto prevê a criação de cerca de 300 postos de trabalho e, ainda segundo o autarca, dará força à reivindicação de construção de um novo nó de acesso à auto-estrada A1, no norte do concelho de Santarém.

A fábrica de cenoura bebé da 52-Fresh esteve inicialmente prevista para o concelho de Almeirim, mas entraves ambientais relacionados com captação de água terão impedido a sua implementação na localização inicialmente anunciada. O pedido de viabilidade de construção da fábrica de processamento de cenoura bebé na freguesia de Pernes conta com pareceres favoráveis da Câmara Municipal de Santarém e da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), conforme já tinha informado João Leite em reunião do executivo realizada em Novembro de 2024.

O projecto Fresh 52, a implantar na Quinta de São João, nas proximidades de Pernes, promete inovar o sector agrícola com um investimento anunciado de 85 milhões de euros na construção da primeira fábrica da Europa de cenoura baby. Tal como já havíamos noticiado, a unidade industrial prevê ocupar 10 hectares de terrenos municipais e 40 hectares propriedade do Crédito Agrícola. A Zona de Desenvolvimento Económico de Pernes existe há quase três décadas sem nunca ter conseguido fixar investimento empresarial.

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