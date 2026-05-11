uma parceria com o Jornal Expresso
11/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Economia | 11-05-2026 12:00

BASF apresenta soluções para reforçar o controlo das principais doenças na cultura do tomate

BASF apresenta soluções para reforçar o controlo das principais doenças na cultura do tomate
BASF oferece produtos para garantir qualidade do tomate nas diferentes etapas de produção - foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A BASF disponibiliza uma gama de fungicidas que actua em diferentes fases do ciclo do tomateiro, oferecendo protecção consistente contra míldio, alternária, oídio, botritis e outras doenças que afectam a produtividade e a qualidade da cultura.

A cultura do tomate enfrenta, ao longo do seu desenvolvimento, vários desafios fitossanitários que obrigam a estratégias de protecção preventivas e adaptadas a cada campanha. A cultura do tomate exige soluções eficazes e complementares para assegurar a produtividade e a qualidade da produção.
Para responder a estas necessidades, a BASF apresenta um portefólio diversificado de fungicidas com diferentes modos de acção, permitindo uma gestão integrada das doenças. No controlo do míldio, destacam‑se Enervin® Evo e Enervin® Pro, ambos à base de Initium®, recomendados para as primeiras fases do desenvolvimento vegetativo. Já Cabrio® WG oferece um espectro mais alargado, actuando sobre míldio, alternária e com efeito secundário no oídio.
Para situações de alternária e oídio, a empresa aponta Revysion® como solução de referência, enquanto Dagonis® reforça o controlo sobre alternária, oídio e cladosporiose. No final da campanha, quando a gestão de resíduos se torna crítica, o fungicida biológico Serifel® permite combater botritis e alternária com aplicações até um dia antes da colheita. Esta gama permite uma gestão mais eficiente das doenças ao longo do ciclo da cultura, contribuindo para a consistência produtiva e a qualidade do tomate.
Com estas soluções, a BASF pretende apoiar os produtores na adopção de estratégias sustentáveis, garantindo maior segurança fitossanitária e contribuindo para a estabilidade das produções numa cultura que continua a ser uma das mais relevantes do sector hortícola nacional.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Vale Tejo
    06-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    06-05-2026
    Leia nesta edição o suplemento Centro Vivo - Revitalização do Centro Histórico e Ribeira de Santarém
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região