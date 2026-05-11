BASF apresenta soluções para reforçar o controlo das principais doenças na cultura do tomate

A cultura do tomate enfrenta, ao longo do seu desenvolvimento, vários desafios fitossanitários que obrigam a estratégias de protecção preventivas e adaptadas a cada campanha. A cultura do tomate exige soluções eficazes e complementares para assegurar a produtividade e a qualidade da produção.

Para responder a estas necessidades, a BASF apresenta um portefólio diversificado de fungicidas com diferentes modos de acção, permitindo uma gestão integrada das doenças. No controlo do míldio, destacam‑se Enervin® Evo e Enervin® Pro, ambos à base de Initium®, recomendados para as primeiras fases do desenvolvimento vegetativo. Já Cabrio® WG oferece um espectro mais alargado, actuando sobre míldio, alternária e com efeito secundário no oídio.

Para situações de alternária e oídio, a empresa aponta Revysion® como solução de referência, enquanto Dagonis® reforça o controlo sobre alternária, oídio e cladosporiose. No final da campanha, quando a gestão de resíduos se torna crítica, o fungicida biológico Serifel® permite combater botritis e alternária com aplicações até um dia antes da colheita. Esta gama permite uma gestão mais eficiente das doenças ao longo do ciclo da cultura, contribuindo para a consistência produtiva e a qualidade do tomate.

Com estas soluções, a BASF pretende apoiar os produtores na adopção de estratégias sustentáveis, garantindo maior segurança fitossanitária e contribuindo para a estabilidade das produções numa cultura que continua a ser uma das mais relevantes do sector hortícola nacional.