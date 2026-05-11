Clínica InPhysio reforça oferta na Golegã com novos serviços e acordos

A Clínica InPhysio, que abriu oficialmente ao público a 5 de Janeiro, na Rua José Relvas, nº 48, r/c Frente, na Golegã, continua a expandir a sua oferta e a consolidar parcerias. A responsável, Inês Maia, adianta que o espaço tem já acordos com a Medicare e com os Serviços Sociais da Guarda Nacional Republicana, estando em curso negociações para integrar novas entidades.

A clínica disponibiliza actualmente consultas de nutrição e psicologia, e alargou recentemente a área de fisioterapia com serviços de fisioterapia na saúde da mulher e massagem de drenagem linfática. Mantém ainda uma vasta gama de valências, entre as quais Fisioterapia Músculo‑Esquelética, Neurológica, Respiratória, Pré e Pós‑Operatório, Desportiva e Disfunções da Articulação Temporomandibular (ATM). O Pilates Clínico e a fisioterapia ao domicílio, realizada sobretudo no período da manhã, completam a oferta.

Como forma de aproximação à comunidade, a InPhysio vai promover no dia 15 de Maio um rastreio gratuito de fisioterapia, sujeito a marcação prévia através dos contactos habituais ou presencialmente na clínica. Inês Maia sublinha que o objectivo passa por “responder às necessidades da população com serviços especializados e acessíveis”, reforçando a importância de criar um espaço de saúde multidisciplinar e de proximidade na vila da Golegã.

"As mulheres estão sujeitas a uma elevada carga mental e muitas estão exaustas, necessitam de olhar para si mesmas". A pensar nesta situação a clínica realiza a dia 23 de Maio o "Workshop Tudo Depende de Mim".