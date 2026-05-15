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Economia | 15-05-2026 18:00

Companhia das Lezírias atinge topo da sustentabilidade nos vinhos

Companhia das Lezírias atinge topo da sustentabilidade nos vinhos
Agricert atribui certificação por boas práticas na produção de vinhos da empresa pública - foto O MIRANTE
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Vinhos da empresa sediada em Samora Correia receberam a classificação máxima no Referencial Nacional de Certificação de Sustentabilidade do Sector Vitivinícola. Distinção reconhece práticas ambientais, sociais e económicas desde a vinha até ao consumidor.

A Companhia das Lezírias alcançou a classificação máxima de Nível A no Referencial Nacional de Certificação de Sustentabilidade do Sector Vitivinícola, detido pela ViniPortugal. A certificação reconhece o trabalho desenvolvido pela empresa pública sediada em Samora Correia na produção de vinhos, avaliando critérios ambientais, sociais e económicos ao longo de toda a cadeia, da vinha ao consumidor final. O selo foi atribuído pela entidade certificadora Agricert e é reconhecido nos mercados nacional e internacional. Segundo a Companhia das Lezírias, esta distinção comprova a implementação de boas práticas no sector vitivinícola e confirma o compromisso da empresa com uma produção sustentável, responsável e competitiva.
Eduardo Oliveira e Sousa, presidente da Companhia das Lezírias, considera que a certificação valida o “percurso sustentável” que a empresa tem vindo a desenvolver em todas as áreas de actividade. O responsável sublinha que o trabalho realizado na Adega de Catapereiro decorre “em harmonia com o respeito pela terra” e permite oferecer aos consumidores “a oportunidade de beber sustentabilidade”. “A certificação que recebemos, por parte da Agricert, comprova que a aposta que temos vindo a fazer e o trabalho desenvolvido está agora devidamente atestado. A Companhia das Lezírias está agora no top máximo das práticas de sustentabilidade, as nossas vinhas são a prova viva disso mesmo, e os nossos vinhos ganham mais uma certificação ao serem produzidos em vinhas certificadas”, afirmou Eduardo Oliveira e Sousa. O presidente da empresa pública acrescenta que “qualidade e certificação” são cada vez mais uma marca dos vinhos da Companhia das Lezírias, a par dos prémios e distinções que a empresa tem conquistado.
A estratégia seguida pelo enólogo Bernardo Cabral assenta, segundo a Companhia das Lezírias, numa vitivinicultura ambientalmente responsável, com produção totalmente biológica e foco na valorização da biodiversidade. O objectivo passa por reforçar a competitividade e a credibilidade dos vinhos, associando a marca a um compromisso claro com a sustentabilidade. O Referencial Nacional de Certificação de Sustentabilidade do Sector Vitivinícola é uma certificação portuguesa que garante ao consumidor que uma empresa produz vinho de forma sustentável, responsável e certificada.

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