Companhia das Lezírias atinge topo da sustentabilidade nos vinhos

A Companhia das Lezírias alcançou a classificação máxima de Nível A no Referencial Nacional de Certificação de Sustentabilidade do Sector Vitivinícola, detido pela ViniPortugal. A certificação reconhece o trabalho desenvolvido pela empresa pública sediada em Samora Correia na produção de vinhos, avaliando critérios ambientais, sociais e económicos ao longo de toda a cadeia, da vinha ao consumidor final. O selo foi atribuído pela entidade certificadora Agricert e é reconhecido nos mercados nacional e internacional. Segundo a Companhia das Lezírias, esta distinção comprova a implementação de boas práticas no sector vitivinícola e confirma o compromisso da empresa com uma produção sustentável, responsável e competitiva.

Eduardo Oliveira e Sousa, presidente da Companhia das Lezírias, considera que a certificação valida o “percurso sustentável” que a empresa tem vindo a desenvolver em todas as áreas de actividade. O responsável sublinha que o trabalho realizado na Adega de Catapereiro decorre “em harmonia com o respeito pela terra” e permite oferecer aos consumidores “a oportunidade de beber sustentabilidade”. “A certificação que recebemos, por parte da Agricert, comprova que a aposta que temos vindo a fazer e o trabalho desenvolvido está agora devidamente atestado. A Companhia das Lezírias está agora no top máximo das práticas de sustentabilidade, as nossas vinhas são a prova viva disso mesmo, e os nossos vinhos ganham mais uma certificação ao serem produzidos em vinhas certificadas”, afirmou Eduardo Oliveira e Sousa. O presidente da empresa pública acrescenta que “qualidade e certificação” são cada vez mais uma marca dos vinhos da Companhia das Lezírias, a par dos prémios e distinções que a empresa tem conquistado.

A estratégia seguida pelo enólogo Bernardo Cabral assenta, segundo a Companhia das Lezírias, numa vitivinicultura ambientalmente responsável, com produção totalmente biológica e foco na valorização da biodiversidade. O objectivo passa por reforçar a competitividade e a credibilidade dos vinhos, associando a marca a um compromisso claro com a sustentabilidade. O Referencial Nacional de Certificação de Sustentabilidade do Sector Vitivinícola é uma certificação portuguesa que garante ao consumidor que uma empresa produz vinho de forma sustentável, responsável e certificada.