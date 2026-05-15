Ricardo Gonçalves quer afirmar a Funerária Gonçalves pelo humanismo e empatia no atendimento e acompanhamento a cada família

Licenciado em Anatomia Patológica, Ricardo Gonçalves entrou no sector funerário ainda durante o ensino secundário, depois de uma visita à morgue a convite de um amigo da família. A experiência correu tão bem que passou a colaborar com uma agência funerária enquanto concluía a formação académica. “Sempre me vi como uma pessoa humana e empática, mas com a perda da minha avó percebi ainda melhor o que as famílias sentem e podem precisar num momento de perda. Isso mudou a forma como vejo esta actividade que muitas vezes se apresenta com cerimónias frias, rápidas, padronizadas e impessoais, sem dar espaço para que cada família expresse a sua dor, que é única, e a forma como pretende homenagear o seu ente querido, que é muito pessoal. E é aqui que quero fazer a diferença”, afirma.

O empresário considera que a profissão continua a ser vista “com banalidade e rejeição”, mas defende que o trabalho funerário é essencial e pode atenuar e transformar a dor “num momento mais tranquilo e equilibrado”, desde que seja feito com respeito, cuidado, sensibilidade, compreensão e sem pressa. “Devemos ser uma ponte para abordar este tema de forma mais aberta e preventiva, para que deixe de ser tabu e possa ser encarado com maior naturalidade, respeito e acolhimento”, acrescenta. O balanço de quase dois meses de actividade é positivo “mas como tudo na vida, também este caminho precisa de tempo para chegar às pessoas para que conheçam o nosso trabalho diferenciado. Não vejo a actividade como fazer muitos funerais, mas fazer bem. Na confiança que deixamos, no conforto que proporcionamos e na forma como ajudamos. O mais importante é que as famílias saibam que são livres de escolher quem as acompanha neste processo e que podem optar pelo serviço onde sintam mais confiança, conforto e apoio”, sublinha.

A Funerária Gonçalves, situada na Rua do Matadouro Regional, em Santarém, presta atendimento no escritório ou ao domicílio e funciona 24 horas por dia. Ricardo Gonçalves trata de todas as burocracias com as entidades e aposta num acompanhamento contínuo no processo de luto, que considera essencial. “Quero marcar a diferença por estar sempre disponível com verdade e proximidade no pós funeral e no processo de luto de cada família”. A zona de actuação é nacional. “Prestamos serviço em qualquer ponto do país onde sejamos requisitados”, explica. Sobre projectos futuros, o empresário quer consolidar a empresa e ser referenciado pelo humanismo e pela empatia no atendimento e acompanhamento de cada família.

Para Ricardo Gonçalves, o segredo do sucesso resume‑se a uma ideia simples: “Na actividade funerária não há fórmulas mágicas, há valores a serem partilhados e transmitidos. Assumir o compromisso diário com a dignidade, cuidado e memória de quem parte e com o bem estar emocional de quem permanece. Conseguir colocar‑nos no lado do outro, sobrepor o lado humano ao comercial e tratar de todo o serviço que prestamos com empatia e profissionalismo”.