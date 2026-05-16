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Economia | 16-05-2026 07:00

Alcanena faz 112 anos de elevação a concelho

pintor pintura tintas telas
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O concelho de Alcanena está a celebrar 112 anos de existência com um programa de festas que se estende até 16 de Maio.

O concelho de Alcanena está a celebrar 112 anos de existência com um programa de festas que se estende até 16 de Maio e que leva ao centro da vila momentos solenes, iniciativas culturais, tasquinhas, música e manifestações de tradição popular. As comemorações tiveram início a 2 de Maio com a inauguração da 11.ª edição da ALC’ARTE, mostra anual que reúne trabalhos de 28 artistas plásticos do concelho, dando o mote cultural a um programa pensado para envolver a comunidade. O dia grande das celebrações foi a 8 de Maio, data da fundação do concelho.
O programa incluiu também uma feira de antiguidades e velharias, as comemorações do 17.º aniversário do Museu da Boneca e a apresentação do livro Entra-se na Casa pelo Pátio, de Carla Louro. As festas não esqueceram a dimensão popular e religiosa do concelho, integrando a Romaria a Santa Marta, em Moitas Venda, e as celebrações do Dia da Espiga, em Monsanto. Todas as iniciativas tiveram entrada gratuita.

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