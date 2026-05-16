Gustavo Paulo Duarte eleito presidente da Confederação do Comércio e Serviços

Gustavo Paulo Duarte, presidente executivo do grupo Paulo Duarte, que tem a sua sede na Ota, Alenquer, foi eleito presidente da direcção da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) para o quadriénio 2026-2029. O novo responsável substitui João Vieira Lopes, que vai agora assumir a liderança do Conselho Geral. Gustavo Paulo Duarte conta com 18 anos de associativismo na Associação de Transportes de Mercadorias (ANTRAM), incluindo seis como presidente. “Assumo esta responsabilidade com sentido institucional e espírito de missão. O meu compromisso é uma CCP próxima das associações, firme na defesa do comércio e dos serviços e empenhada numa economia portuguesa mais competitiva”, afirmou o novo presidente da CCP, uma confederação com assento na Concertação Social.

O programa apresentado pela candidatura única liderada por Gustavo Paulo Duarte assenta em três prioridades, nomeadamente reforçar a representatividade da confederação, modernizar a organização e assegurar a manutenção da sustentabilidade financeira da CCP. Gustavo Paulo Duarte é licenciado em Gestão e Engenharia Industrial pelo ISCTE e, desde 2018, é presidente executivo do grupo Paulo Duarte. Em 2022 foi eleito vice-presidente da CCP.