Montepio promove acesso à saúde mental no Iberanime 2026

O Montepio Associação Mutualista vai marcar presença na edição de 2026 do Iberanime, o maior evento de cultura pop japonesa em Portugal, que acontece entre 16 e 17 de Maio no CNEMA, em Santarém.

Numa iniciativa focada na promoção da saúde mental e do bem-estar junto do público jovem, o Montepio Associação Mutualista disponibilizará, em parceria com o Centro Impacto, clínica especializada em Psicologia Infanto-Juvenil, um espaço para conversas individuais e um conjunto de workshops temáticos sobre temas emocionais e comportamentais.

O espaço de Saúde Mental é gratuito, estará disponível durante todo o evento e oferece conversas individuais e confidenciais com psicólogos credenciados pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, num ambiente seguro e com total privacidade. Além do espaço de atendimento, decorrem três workshops abertos ao público, focados em desafios do quotidiano.

Os associados do Montepio Associação Mutualista que pretendam visitar o evento beneficiam de 28% de desconto na aquisição de bilhetes e de entrada pela área VIP, através de inscrição na Experiência promovida pela Associação.