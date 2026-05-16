Sugal assume compromisso internacional para acelerar descarbonização do negócio

A Sugal formalizou, em Dezembro de 2025, o compromisso com a Science Based Targets initiative (SBTi) para definir metas de redução de emissões de gases com efeito de estufa à escala de toda a empresa. O objectivo é alinhar o plano de descarbonização do grupo com a ciência climática e com a meta de limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius, prevista no Acordo de Paris. O maior produtor e exportador nacional de concentrado de tomate, que tem presença em Benavente, vai trabalhar em parceria com a Get2C na definição dessas metas, que serão depois submetidas à SBTi para validação independente.

Com este passo, a Sugal junta-se a um movimento global que envolve mais de dez mil empresas empenhadas em alinhar os seus planos de redução de emissões com critérios científicos. A definição das metas integra um processo mais amplo que deverá culminar também na revisão da estratégia de sustentabilidade da empresa. Segundo a Sugal, os dois processos estão ligados: a ambição da estratégia depende da robustez das metas definidas, ao mesmo tempo que essas metas devem reflectir uma visão consistente para o futuro do negócio. “Este compromisso com a SBTi representa um passo natural na trajectória que temos vindo a construir e reforça a nossa ambição de liderar a transição sustentável no nosso sector”, afirma João Ortigão Costa, CEO do Sugal Group.

O responsável adianta que a empresa está a concluir “um plano de investimento ambicioso, com metas claras”, que permitirá antecipar objectivos relevantes de redução de emissões em Portugal. “É muito mais do que cumprir metas: queremos transformar estruturalmente o nosso modelo de negócio, conciliando eficiência, inovação e responsabilidade ambiental e social em toda a cadeia de valor”, sublinha João Ortigão Costa. A empresa refere que este compromisso responde também a uma pressão crescente dos seus parceiros comerciais, muitos dos quais já definiram as suas próprias metas climáticas e procuram fornecedores alinhados com os mesmos referenciais de descarbonização.

Num mercado agroalimentar internacional cada vez mais atento às exigências ambientais, a Sugal considera que a adesão à SBTi reforça a posição competitiva do grupo e a sua capacidade de responder às expectativas de clientes, parceiros e restantes partes interessadas. O compromisso agora assumido vem consolidar um percurso iniciado há vários anos. A Sugal avalia as suas emissões de gases com efeito de estufa desde 2010 e tem desenvolvido projectos de eficiência energética, energias renováveis e combustíveis de baixo carbono. Entre os investimentos destacados pela empresa está a instalação da primeira caldeira de biomassa florestal para processamento de tomate em operação na Europa. Fundado há mais de 60 anos, na Azambuja, o Sugal Group tem fábricas em Portugal, Espanha e Chile. O grupo conta com cinco fábricas dedicadas à transformação de tomate fresco, duas à transformação de fruta fresca e uma unidade de produtos em formato B2C, exportando para mais de 70 países nos cinco continentes.