Águas do Ribatejo faz obras de um milhão de euros na Chamusca

A Águas do Ribatejo está a substituir condutas de abastecimento e colectores de saneamento, na Chamusca. As obras, já em curso, representam um investimento de um milhão de euros, e enquadram-se no âmbito de um plano de modernização e renovação de infra-estruturas, com o objectivo de melhorar a qualidade do serviço prestado.

A primeira empreitada, adjudicada à empresa “Lusicó - Construções, S.A.”, tem um prazo de execução previsto de 240 dias (oito meses) e representa um investimento de 668 mil euros.

A operação contempla a substituição de condutas de abastecimento e de colectores de saneamento de águas residuais em final de vida útil na Rua da Gamelinha, Rua Álvaro Fernandes do Amaral Netto, Rua da Cabeça Alta, Rua da Fontinha, Rua do Barreiro e Travessa do Bairro assim como a substituição da conduta adutora que liga ao reservatório do Mirante.

A 2.ª fase dos trabalhos incidirá nas Rua do Barreiro, Rua da Gamelinha, Rua da Fontinha, Rua da Cabeça Alta e Rua Álvaro Fernandes do Amaral Netto, implicando condicionamentos de trânsito, tendo uma duração prevista de cerca de seis meses.

Os trabalhos vão decorrer sequencialmente, e de forma faseada, nas várias ruas iniciando-se durante a próxima semana na Rua da Cabeça Alta, seguindo depois pela Rua da Fontinha.

A empreitada de construção da rede de drenagem de águas residuais na Rua do Leme e na Rua da Gamelinha (Chamusca) foi adjudicada à empresa “Tecnorém – Engenharia e Construções, S.A.” e tem um prazo de execução previsto de 180 dias (seis meses) com um investimento 400 mil euros.

A intervenção prevê a execução de colectores de saneamento de águas residuais na Rua do Leme e Rua da Gamelinha, e a alteração dos ramais de abastecimento existentes para a conduta de distribuição em PVC, de forma a desativar uma conduta mais antiga.

Os trabalhos a desenvolver na Rua da Gamelinha implicarão o corte total da via, excepto para moradores e veículos de emergência, tendo uma duração prevista de dois meses.

As intervenções, que beneficiam de financiamento da União Europeia no âmbito do Programa Operacional Regional do Alentejo, do PT2030, integram o Plano de Investimentos da AR que prevê investimentos no valor de 14 milhões de euros com intervenções nos sete Municípios: Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Coruche, Salvaterra de Magos e Torres Novas.

A Administração da Águas do Ribatejo pede a compreensão dos moradores pelos incómodos causados pelas obras e recorda que as mesmas são fundamentais para a melhoria da qualidade dos serviços prestados.