Casas do Gótico completou vinte anos de actividade

A imobiliária Casas do Gótico celebrou, no dia 4 de Maio, vinte anos de dedicação ao sector imobiliário e à comunidade onde está inserida, sendo o seu percurso marcado pela proximidade, confiança e compromisso com clientes, parceiros e colaboradores.

A agência tem-se destacado pela forma transparente e profissional como conduz cada processo, desde a angariação até ao acompanhamento após a escritura, tendo, desde a sua fundação, acompanhado centenas de famílias em momentos importantes das suas vidas, ajudando-as a encontrar não apenas uma casa, mas um verdadeiro lar.

A celebração do 20.º aniversário reuniu colaboradores, ex-colaboradores, parceiros de negócios, clientes e amigos da empresa, num momento de convívio e reconhecimento pelo caminho construído em conjunto.

“Celebrar 20 anos é, acima de tudo, celebrar todas as pessoas que fizeram parte desta caminhada. O nosso agradecimento a clientes, parceiros, colaboradores e amigos que confiaram em nós ao longo destas duas décadas”, refere a gerente, Sílvia Sousa.

“Ao longo do tempo, a Casas do Gótico soube adaptar-se às mudanças do mercado, mantendo sempre o foco na proximidade e no acompanhamento personalizado de cada cliente. A celebração do aniversário simboliza não só a história construída, mas também a ambição de continuar a crescer com a mesma dedicação e profissionalismo, reforçando diariamente a confiança de quem escolhe a marca para momentos tão importantes da sua vida”, sublinha.