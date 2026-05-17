Xira Equestre voltou a colocar no seu devido lugar a tradição do cavalo em VFX

O Xira Equestre tem pernas para andar e já sonha crescer na próxima edição e continuar a afirmar a tradição do cavalo em Vila Franca de Xira, depois de uma segunda edição que voltou a ser considerada um sucesso pela organização. Segundo as contas dos organizadores, terão passado mais de 30 mil pessoas pelo certame, que se realizou no último fim-de-semana. “Temos de ser coerentes no dinamismo e no desenvolvimento do Xira Equestre, mas vale a pena ir com calma, fazer as coisas bem feitas e dignas para atingir outras dimensões ainda maiores”, refere a O MIRANTE Carlos Silva, um dos rostos principais da organização do Xira Equestre, que voltou a colocar o cavalo no centro das atenções no Cabo da Lezíria, em Vila Franca de Xira.

Ligado ao mundo equestre há três décadas, Carlos Silva, criador de cavalos lusitanos, assume que a paixão por este animal esteve na origem da iniciativa e que em boa hora o município de Vila Franca de Xira se associou ao evento. Depois de uma primeira edição em 2025, que descreve como “o ano zero”, o responsável acredita que o certame deu agora um passo em frente. “No ano passado foi o arranque. Correu bem, foi dinâmico, toda a gente adorou a ideia. Este ano melhorámos”, refere.

Entre as novidades desta edição estiveram duas provas nacionais: uma prova de equitação de trabalho e um campeonato nacional de atrelagem. Regressaram também os concursos de modelos e andamentos, “uma das provas antigas que se fazia aqui no antigo Salão do Cavalo”, recorda.

“O cavalo não é um exclusivo da Golegã”

O evento teve entrada livre e incluiu demonstrações, espectáculos equestres, actividades pedagógicas e competições, numa organização conjunta da Câmara de Vila Franca de Xira e da Associação Arte Equestre Lusitano, em parceria com a Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira e a Escola de Toureio José Falcão. Para Carlos Silva, o Cabo da Lezíria continua a ser o local ideal para receber o evento. “Estamos a falar de um evento de campo, de cavalos. Sítios como este há poucos. Temos junto ao rio uma paisagem magnífica sobre a cidade. É uma ideia diferente e quisemos trazer as pessoas ao campo”, explica. No início do ano chegou a ser ponderada uma ligação fluvial entre a cidade e o recinto, mas as obras no cais e os danos causados pelo mau tempo impediram a concretização da ideia este ano.

O responsável acredita que Vila Franca de Xira deve continuar a afirmar-se como território ligado ao cavalo, recuperando parte da importância que teve no passado com o antigo Salão do Cavalo, extinto no final dos anos 90 do século passado. “O cavalo não é um exclusivo da Golegã. Vila Franca já teve um salão do cavalo que, a nível nacional, podia equiparar-se à Golegã. O Xira Equestre aparece para voltar a dar dinamismo ao concelho na área dos cavalos”, explica. A edição deste ano prestou homenagem a Carlos Apolinário e Cristina Guerreiro, figuras ligadas ao mundo da atrelagem em Vila Franca de Xira.