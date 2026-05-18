Oeste e Vale do Tejo instala-se em Bruxelas para disputar influência e fundos europeus

A Região Oeste e Vale do Tejo abriu uma representação permanente em Bruxelas, numa aposta conjunta das comunidades intermunicipais do Médio Tejo, Lezíria do Tejo e Oeste para ganhar peso político junto das instituições europeias e preparar o acesso a financiamento estratégico no próximo ciclo comunitário. A nova estrutura foi inaugurada no âmbito de uma missão institucional que decorreu até sábado, 9 de Maio, na capital belga, coincidindo com as comemorações do Dia da Europa e com os Open Days das instituições europeias. A iniciativa junta três sub-regiões com enquadramentos institucionais distintos, mas que procuram afirmar-se com uma voz comum no espaço europeu.

Segundo a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, com sede em Tomar, a representação permanente pretende reforçar a capacidade institucional da região, aumentar a sua visibilidade internacional e antecipar oportunidades de financiamento nas áreas das infraestruturas, mobilidade, inovação, sustentabilidade ambiental e desenvolvimento económico. A missão arrancou com uma reunião de trabalho na Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia, centrada na criação de sinergias e na identificação de oportunidades estratégicas para o território. Para os responsáveis das três CIM, Bruxelas é hoje mais do que a sede das instituições comunitárias: é “um centro de decisão, de construção de alianças e de antecipação das grandes tendências europeias”.

A representação terá como principais funções acompanhar políticas europeias, promover acções de ‘networking’, apoiar a preparação de candidaturas e garantir a participação da região em redes e projectos colaborativos. O objectivo é colocar o Oeste e Vale do Tejo mais perto dos centros onde se definem prioridades, programas e financiamentos que podem ser decisivos para o desenvolvimento regional.

Na cerimónia de inauguração intervieram Manuel Jorge Valamatos, presidente da CIM do Médio Tejo, João Teixeira Leite, presidente da CIM da Lezíria do Tejo, e Hermínio Rodrigues, presidente da CIM do Oeste. Estiveram também presentes Teresa Mourão de Almeida, presidente da CCDR Lisboa e Vale do Tejo, e Hélder Reis, secretário de Estado do Planeamento e Desenvolvimento Regional. Criada em 2024 no âmbito da reorganização das unidades territoriais estatísticas NUTS II, a Região Oeste e Vale do Tejo agrega as sub-regiões do Oeste, Médio Tejo e Lezíria do Tejo, reunindo 34 municípios e mais de 800 mil habitantes. A abertura de uma representação em Bruxelas é apresentada como um passo de afirmação institucional de um território que quer deixar de assistir à distância às decisões europeias e passar a disputar directamente o seu lugar nas prioridades comunitárias.