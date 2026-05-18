PS quer que verbas do “Recuperar Tomar” cheguem já às famílias afectadas

O destino dos fundos angariados no evento solidário “Recuperar Tomar” marcou a reunião da Câmara de Tomar de 4 de Maio, com a vereadora do PS Filipa Fernandes a questionar a maioria AD (PSD/CDS) sobre a aplicação dos cerca de 20 mil euros recolhidos. Em causa está a intenção, assumida pelo presidente da câmara numa conferência de imprensa recente, de canalizar esse valor para a compra de geradores e equipamentos Starlink destinados às freguesias. Para a vereadora socialista, essa opção desvirtua o objectivo solidário da iniciativa. Filipa Fernandes defendeu que esse tipo de equipamento deve ser assegurado pelo município ou pelo Estado central, e não através de verbas angariadas junto da população. O dinheiro, sustentou, deve chegar “de forma imediata” às famílias tomarenses afectadas, com critérios claros de urgência.

A eleita do PS alertou ainda para a existência de pessoas que continuam à espera de apoio financeiro e considerou que os 20 mil euros não podem ficar “presos a hesitações por parte do Governo”. Filipa Fernandes afirmou disponibilidade para apoiar as freguesias através do orçamento municipal, caso o Estado central não avance com os apoios prometidos.

O presidente da Câmara de Tomar, Tiago Carrão, reconheceu que a falta de comunicação com as juntas de freguesia foi uma das maiores dificuldades nos primeiros momentos das intempéries, classificando essa falha como “um dos principais sufocos”. O autarca explicou que o evento solidário foi inicialmente pensado para ajudar as freguesias na aquisição de geradores e equipamentos Starlink. No entanto, o anúncio do PTRR veio abrir a possibilidade de financiamento do Governo para esse fim, o que levou a maioria a ponderar outro destino para a verba, nomeadamente o apoio a IPSS, em particular lares. Tiago Carrão garantiu que as situações mais críticas envolvendo famílias estão a ser acompanhadas pelos serviços sociais do município e assegurou que a proposta apresentada pelo PS será analisada. “O objectivo é que ninguém fique sem ser ajudado”, afirmou.