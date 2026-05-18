Tomar acolhe a 5.ª edição do Wellness Weekend dedicada ao bem‑estar e à sustentabilidade

O Município de Tomar recebe, entre 15 e 17 de Maio, a 5.ª edição do Wellness Weekend, uma iniciativa promovida pela ADIRN – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, em parceria com a Rede de Turismo de Bem‑Estar e a Câmara Municipal de Tomar. O evento, sob o mote “Do Eu ao Nós”, afirma‑se como um marco na promoção da saúde, do equilíbrio e da valorização do território.

A sessão oficial de abertura decorre a 15 de Maio, às 18h00, na Igreja de Nossa Senhora da Graça, espaço emblemático e histórico da cidade. O programa prossegue nos dias 16 e 17 de Maio, no Parque Urbano de Tomar, com actividades entre as 9h30 e as 19h30 (sábado) e 9h30 e 18h30 (domingo).

O Wellness Weekend integra oito áreas temáticas que convidam à descoberta e à participação: Espaço Terapias, Espaço Arte e Sustentabilidade, Espaço Kids, Espaço Inspiração, Espaço Zen & Chill‑Out, Espaço Aldeias Bem‑Estar, Espaço Market e o Espaço Food. O acesso a algumas actividades é feito mediante a compra de pulseira, sendo o restante evento de entrada gratuita.

A ADIRN e o Município de Tomar destacam que o Wellness Weekend se consolidou como uma referência na promoção do Turismo de Bem‑Estar, contribuindo para a competitividade e diferenciação do Ribatejo Norte enquanto destino turístico de eleição. A iniciativa pretende reforçar a ligação entre saúde, natureza e comunidade, valorizando o território e as suas práticas sustentáveis.