uma parceria com o Jornal Expresso
19/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Economia | 19-05-2026 17:20

Mais de meia centena de distinções atribuídas a empresas de Alenquer

Mais de meia centena de distinções atribuídas a empresas de Alenquer
Foto: Município de Alenquer
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Município de Alenquer distinguiu 51 PME certificadas pelo IAPMEI durante as comemorações do feriado municipal. As distinções PME Líder e PME Excelência foram entregues no Fórum Romeira, na Feira da Ascensão.

O Município de Alenquer distinguiu no feriado municipal de 14 de maio, Quinta-feira da Ascensão, as Pequenas e Médias Empresas (PME) certificadas pelo IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, IP que se destacaram nas respectivas áreas no ano de 2024. Ao todo, contam-se 51 galardões referentes a 35 empresas que renovaram o estatuto obtido em anos anteriores, a juntar a 16 novas adesões. A maioria (70,58%) são pequenas empresas, seguindo-se as médias (13,72%) e as microempresas (3,92%).
O presidente do município, João Nicolau, entregou as distinções PME Excelência e PME Líder, no Fórum Romeira durante a XLII Feira da Ascensão, realçando a matriz empreendedora de um "concelho com grande potencial".
A análise por sector revela que 37,25% das PME Líder de Alenquer operam no sector do comércio, 27,45% na indústria, 13,73% na construção e imobiliário, 9,80% nos transportes, 5,88% nos serviços, 3,92% na agricultura e pescas e 1,96% no turismo.
A cerimónia sucedeu à realização da reunião do Conselho Estratégico Empresarial de Alenquer, entidade de carácter consultivo e de apoio ao executivo municipal em matéria de delineação de políticas e ações que tenham impacto no desenvolvimento económico, que reuniu no Fórum Romeira.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1770
    13-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1770
    13-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1770
    13-05-2026
    Capa Vale Tejo
    13-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região