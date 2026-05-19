Mais de meia centena de distinções atribuídas a empresas de Alenquer

O Município de Alenquer distinguiu no feriado municipal de 14 de maio, Quinta-feira da Ascensão, as Pequenas e Médias Empresas (PME) certificadas pelo IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, IP que se destacaram nas respectivas áreas no ano de 2024. Ao todo, contam-se 51 galardões referentes a 35 empresas que renovaram o estatuto obtido em anos anteriores, a juntar a 16 novas adesões. A maioria (70,58%) são pequenas empresas, seguindo-se as médias (13,72%) e as microempresas (3,92%).

O presidente do município, João Nicolau, entregou as distinções PME Excelência e PME Líder, no Fórum Romeira durante a XLII Feira da Ascensão, realçando a matriz empreendedora de um "concelho com grande potencial".

A análise por sector revela que 37,25% das PME Líder de Alenquer operam no sector do comércio, 27,45% na indústria, 13,73% na construção e imobiliário, 9,80% nos transportes, 5,88% nos serviços, 3,92% na agricultura e pescas e 1,96% no turismo.

A cerimónia sucedeu à realização da reunião do Conselho Estratégico Empresarial de Alenquer, entidade de carácter consultivo e de apoio ao executivo municipal em matéria de delineação de políticas e ações que tenham impacto no desenvolvimento económico, que reuniu no Fórum Romeira.