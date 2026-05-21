TAGUSVALLEY lança Programa de Aceleração dedicado à inovação sustentável

O TAGUSVALLEY – Parque de Ciência e Tecnologia, em Abrantes, vai acolher entre 25 de Maio e 26 de junho de 2026 o Programa de Aceleração do projecto if.then_GREEN, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). A iniciativa pretende apoiar ideias e projectos inovadores nas áreas da sustentabilidade, transição digital, descarbonização e desenvolvimento de modelos de negócio mais verdes e competitivos

O programa inclui oito sessões presenciais e online, com acesso a conteúdos práticos, mentoria especializada e ferramentas estratégicas para transformar ideias em soluções com potencial de mercado. A sessão de abertura, marcada para 25 de maio, nas instalações do TAGUSVALLEY, apresenta o programa, a plataforma BIO, as equipas e os mentores, e integra dinâmicas de ideação e desenvolvimento de projectos.

Durante cerca de um mês, os participantes vão trabalhar temas como Design Thinking, Modelos de Negócio, Value Proposition Canvas, prototipagem, estratégias de marketing e pitch, contando ainda com momentos de mentoria personalizada para acompanhamento dos projectos .

A iniciativa termina a 26 de Junho, com um Demo Day, onde as equipas apresentam os resultados finais. A organização anuncia que haverá prémios, a divulgar brevemente. O TAGUSVALLEY sublinha que o programa reforça o compromisso do parque tecnológico com a inovação, o empreendedorismo e a transição sustentável, promovendo soluções alinhadas com os desafios ambientais e tecnológicos actuais.

O programa de aceleração destina‑se a empreendedores, startups, estudantes, investigadores e profissionais interessados em desenvolver ideias com impacto positivo na sociedade e no ambiente.