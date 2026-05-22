Ascensão de Alenquer destaca empresários e dinamiza economia local

Milhares de pessoas visitaram a Feira da Ascensão de Alenquer, entre 13 e 17 de Maio. De acordo com o presidente da Câmara de Alenquer, João Nicolau, este é um dos certames anuais com maior impacto económico e com maior retorno para o concelho. O valor global do custo da feira ronda os 160 mil euros, sendo que está previsto que o certame “supere consideravelmente” o valor arrecadado.

“Temos aqui os principais empresários do concelho e esse era um mote que queríamos dar a esta feira: mais actividade económica. Muitas pessoas não têm noção da capacidade industrial e empresarial que temos. Até por aquilo que nos aconteceu nos últimos meses, com tantas tempestades e tantos estragos, é preciso agora lutarmos para ter mais actividade e mais economia para o concelho continuar a desenvolver-se”, disse ao jornal o autarca, após a inauguração da feira.

A Câmara de Alenquer tem a funcionar um gabinete de apoio às empresas e João Nicolau referiu que a feira foi aproveitada para a realização do encontro estratégico empresarial, onde foram agraciadas e reconhecidas as Pequenas e Médias Empresas líderes e de excelência de Alenquer no ano de 2024.

A Feira da Ascensão, que decorreu no Parque Urbano da Romeira, contou com forte presença do movimento associativo, artesanato e várias empresas. Concertos, animação, street food, carrosséis e tradições tauromáquicas marcaram mais uma edição do certame. Foi ainda eleita Bárbara Martinez, em representação da União de Freguesias de Aldeia Galega da Merceana e Aldeia Gavinha, como Embaixadora dos Territórios Vinhateiros do concelho de Alenquer. A vencedora vai agora representar Alenquer na gala nacional, promovida pela Associação de Municípios Portugueses do Vinho.