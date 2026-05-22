Comunidades intermunicipais e politécnicos reforçam laços com Universidade do Ribatejo como pano de fundo

Os presidentes das Comunidades Intermunicipais (CIM) da Lezíria do Tejo, João Leite, e do Médio Tejo, Manuel Valamatos, e os presidentes dos Institutos Politécnicos de Santarém, João Moutão, e de Tomar, João Coroado, estiveram reunidos na noite de 13 de Maio, numa sessão de trabalho. Um encontro inédito numa altura em que há movimentações em curso com vista à criação da Universidade Politécnica do Ribatejo e que pode ser entendido como uma forma de envolver as várias entidades e pô-las a remar para o mesmo lado, acrescentando escala e peso político e institucional ao processo.

Tal como foi tornado público há cerca de dois meses, a CIM da Lezíria do Tejo e o Politécnico de Santarém têm desenvolvido contactos junto do Ministério da Educação com vista à criação da Universidade Politécnica do Ribatejo. O anúncio desse propósito foi feito em Santarém durante a cerimónia de entrega de condecorações municipais a diversas personalidades e instituições, no dia 19 de Março. Na altura, João Leite vincou que a criação da Universidade Politécnica do Ribatejo era uma ambição dos onze municípios da Lezíria do Tejo, lembrando que a nova NUT II (nomenclatura de unidade territorial para fins estatísticos) do Oeste e Vale do Tejo é a única do país que não tem uma universidade, pelo que considera essa pretensão “também uma afirmação de justiça territorial e de coesão nacional”.

Na semana passada, o autarca de Santarém comentou a reunião entre os líderes das associações de municípios e dos politécnicos da região. “Foi um encontro marcado pela partilha de ideias, pela visão estratégica e pela convicção de que o futuro das nossas regiões passa, cada vez mais, pela ligação entre o poder local e a academia”, escreveu João Leite, sublinhando que “as comunidades intermunicipais têm um papel fundamental na construção de políticas territoriais integradas e o ensino superior é um parceiro indispensável para pensar desafios como a qualificação, a inovação, a fixação de talento e o desenvolvimento económico e social. Continuaremos a trabalhar em conjunto para criar mais oportunidades para os nossos territórios e para as novas gerações”, acrescentou o autarca de Santarém e líder da CIMLT nas redes sociais.

Manuel Valamatos também deu nota da reunião nas redes sociais. “Um encontro centrado em temas essenciais para o futuro da nossa região: o ensino superior, a qualificação, a inovação, a fixação dos nossos jovens talentos e o desenvolvimento económico e social. Continuaremos este caminho, com diálogo, exigência e uma visão partilhada para o desenvolvimento do Médio Tejo e da Lezíria do Tejo”, escreveu o presidente da CIM Médio Tejo e da Câmara de Abrantes.