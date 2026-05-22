Expo Mosqueteiros 2026 junta parceiros e especialistas para debater futuro do retalho

O Grupo Mosqueteiros inaugura no dia 26 de maio, às 10h00, na Exposalão da Batalha, a Expo Mosqueteiros 2026, um certame que se afirma como plataforma de ligação entre o grupo e os seus parceiros, promovendo o desenvolvimento de relações comerciais e o alinhamento estratégico num contexto de transformação do sector do retalho.

A iniciativa, que decorre nos dias 26 e 27 de maio, integra mesas‑redondas e momentos institucionais com a participação de representantes de entidades relevantes do ecossistema económico e empresarial. O programa inclui debates sobre temas como “IA no Retalho: O Prompt para Transformar a Cadeia de Valor”, “Num Mundo Instável: Como está a Cadeia de Valor a Responder ao Novo Paradigma” e “Para Onde Caminha o Segmento dos Frescos?”, abordando os desafios da inovação, da inteligência artificial e da adaptação às novas dinâmicas de consumo.

A Expo Mosqueteiros celebra também os 35 anos do Grupo Mosqueteiros, reforçando o papel da marca na modernização do retalho e na criação de oportunidades de negócio sustentáveis e colaborativas.